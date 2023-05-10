Больше 100 пожаров потушили в Алтайском крае в День Победы

Только 14 из них – в жилом секторе

10 мая 2023, 09:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае в День Победы, 9 мая, потушили 104 пожара, сообщили в телеграм-канале регионального главка МЧС.

"За минувшие сутки, 9 мая 2023 года, в Алтайском крае ликвидировано 104 пожара, 14 из них – в жилом секторе", – рассказали в ведомстве.

Напомним, 10 мая местами в западных районах региона ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс). В остальных районах – 4 класс.

В ведомстве также рассказали, что в Алтайском крае наблюдается дымка из-за природных пожаров в других регионах страны. На территории же нашего края нет пожаров, влияющих на эту ситуацию.