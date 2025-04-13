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Больше 100 пожаров произошло в Алтайском крае за 13 апреля

Большая часть из них — горение прошлогодней травы

13 апреля 2025, 17:55, ИА Амител

Горящая трава / Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю
Горящая трава / Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

105 пожаров произошло за неполные сутки 13 апреля в Алтайском крае. Информацию на 15:00 опубликовал пресс-центр управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что 74 пожара – горение прошлогодней травы. В Рубцовском районе оно представляло опасность для села Захарово, однако пожарные не допустили перехода огня на населенный пункт.

"Возле Барнаула на заливных лугах в недоступных местах также горит трава. Пожарные подразделения окарауливают территории. Угрозы населенным пунктам нет", – добавили в МЧС.

Отмечается, что сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и представители ГОЧС Барнаула провели рейды в Затоне, а также в расположенных рядом садоводствах. Нарушителей искали с помощью беспилотников. Кроме того, в пожарно-спасательных подразделениях  вводится резерв личного состава и техники.

Алтайский край Пожары

Комментарии 3

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Гость

02:03:18 14-04-2025

а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает для защиты здоровья граждан: вонь неимоверная, того и гляди Бельмесёво сгорит!! а у Санниково кто-то дежурит? там же все полыхнет, не соскучишься!! город задыхается в дыму и жаре, в грязи и пыли.

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Гость

08:49:24 14-04-2025

Гость (02:03:18 14-04-2025) а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает д... Это вы про какой город?

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Гость

18:20:25 14-04-2025

Гость (08:49:24 14-04-2025) Это вы про какой город?... про твой же

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