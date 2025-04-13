Больше 100 пожаров произошло в Алтайском крае за 13 апреля

Большая часть из них — горение прошлогодней травы

13 апреля 2025, 17:55, ИА Амител

Горящая трава / Фото: пресс-служба МЧС России по Алтайскому краю

105 пожаров произошло за неполные сутки 13 апреля в Алтайском крае. Информацию на 15:00 опубликовал пресс-центр управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

Отмечается, что 74 пожара – горение прошлогодней травы. В Рубцовском районе оно представляло опасность для села Захарово, однако пожарные не допустили перехода огня на населенный пункт.

"Возле Барнаула на заливных лугах в недоступных местах также горит трава. Пожарные подразделения окарауливают территории. Угрозы населенным пунктам нет", – добавили в МЧС.

Отмечается, что сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и представители ГОЧС Барнаула провели рейды в Затоне, а также в расположенных рядом садоводствах. Нарушителей искали с помощью беспилотников. Кроме того, в пожарно-спасательных подразделениях вводится резерв личного состава и техники.