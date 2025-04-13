Больше 100 пожаров произошло в Алтайском крае за 13 апреля
Большая часть из них — горение прошлогодней травы
13 апреля 2025, 17:55, ИА Амител
105 пожаров произошло за неполные сутки 13 апреля в Алтайском крае. Информацию на 15:00 опубликовал пресс-центр управления МЧС России по региону в Telegram-канале.
Отмечается, что 74 пожара – горение прошлогодней травы. В Рубцовском районе оно представляло опасность для села Захарово, однако пожарные не допустили перехода огня на населенный пункт.
"Возле Барнаула на заливных лугах в недоступных местах также горит трава. Пожарные подразделения окарауливают территории. Угрозы населенным пунктам нет", – добавили в МЧС.
Отмечается, что сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю и представители ГОЧС Барнаула провели рейды в Затоне, а также в расположенных рядом садоводствах. Нарушителей искали с помощью беспилотников. Кроме того, в пожарно-спасательных подразделениях вводится резерв личного состава и техники.
02:03:18 14-04-2025
а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает для защиты здоровья граждан: вонь неимоверная, того и гляди Бельмесёво сгорит!! а у Санниково кто-то дежурит? там же все полыхнет, не соскучишься!! город задыхается в дыму и жаре, в грязи и пыли.
08:49:24 14-04-2025
Гость (02:03:18 14-04-2025) а город и задыхающихся горожан кто защитит? что МЧС делает д... Это вы про какой город?
18:20:25 14-04-2025
Гость (08:49:24 14-04-2025) Это вы про какой город?... про твой же