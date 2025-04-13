Последствия жары. 150 пожаров произошло в Алтайском крае за сутки

117 из них — случаи возгорания сухой травы

13 апреля 2025, 13:59, ИА Амител

Пожар в Егорьевском районе / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

150 пожаров ликвидировали в Алтайском крае за 12 апреля. Как сообщает пресс-центр ГУ МЧС России по Алтайскому краю, из них 117 – горение сухой травы.

Отмечается, что 15 пожаров произошло в жилом секторе. В столице края, Барнауле, ликвидировали десять пожаров.

Отдельное внимание спасатели обратили на горение травы, которое произошло возле федеральной трассы в Алейском районе, неподалеку от канализационных отстойников. Пожарные остановили распространение огня, потушив периметр и локализовав горение.

"Благодаря совместной работе пожарных, местных администраций, полиции, добровольцев в крае при возникновении ландшафтных пожаров не допущено перехода огня на населенные пункты. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем", – добавили в МЧС.

Жителей Алтайского края призвали не сжигать мусор и сухую траву, не разводить костры, не бросать не потушенные спички и сигареты, не позволять детям играть с огнем.