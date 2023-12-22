Больше 11 тысяч пожаров зарегистрировали в Алтайском крае с начала года

В зоне риска люди с алкогольной зависимостью, пожилые и маленькие дети

22 декабря 2023, 16:25, ИА Амител

Фото: t.me/mchs_altkray

С начала года в Алтайском крае зафиксировали более 11 тысяч пожаров. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Отмечается, что это меньше, чем в прошлом году, однако число погибших, по сравнению с прошлым годом, больше.

Основные причины возникновения пожаров – неосторожное обращение с огнем, неисправность или нарушение правил эксплуатации печного отопления и электрооборудования.

В группе риска находятся люди с алкогольной зависимостью, пожилые, а также маленькие дети. Чаще всего они неосторожно обращаются с пламенем, что приводит к пожарам.