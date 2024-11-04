Больше 130 млн рублей потратили барнаульцы на ярмарках с начала года

Этот показатель больше прошлогоднего

04 ноября 2024, 10:40, ИА Амител

Продукты / Фото: pxhere.com/ru/photo/596778

В Барнауле с начала года прошло 19 продовольственных ярмарок, объем продаж составил 134 миллиона рублей, что на 3,1% больше, чем в прошлом году. Осенью было продано 240 тонн картофеля на 6,4 миллиона рублей и более 27 тонн капусты на 700 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Накануне прошла заключительная ярмарка выходного дня, на шести площадках было реализовано продукции на 9,7 миллиона рублей. Цены на ярмарках ниже, чем в торговых сетях, на 19,2% и на рынках на 30,1%. Популярными товарами были мясо, мясные полуфабрикаты, рыба, колбаса, овощи и фрукты.

Ярмарки прошли перед Днем народного единства: палатки украшены шарами и флагами, звучала музыка, волонтеры раздавали ленточки-триколор, выступали творческие коллективы, товаропроизводители проводили дегустацию. Были представлены национальные блюда и выпечка. На площадках дежурили представители добровольной народной дружины и волонтеры.