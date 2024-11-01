В России объем производства куриных яиц вырос, а цены снизились

Цена на продукцию упала более чем на 20% с начала 2024 года

01 ноября 2024, 13:20, ИА Амител

Куриные яйца / Фото: unsplash.com / Rachael Gorjestani

Объем производства куриных яиц в России вырос, а стоимость продукции стала ниже на 20%. Об этом сообщает ТАСС.

Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что предпосылок для роста стоимости куриных яиц нет. Также он отметил, что оптовые цены на продукт сейчас гораздо ниже, чем в первом полугодии текущего года.

Эксперт подчеркнул, что ситуация на рынке птицеводческой продукции в РФ стабильна. Текущие ценовые колебания могут быть связаны с выраженной сезонностью продукта.

Цены производителей на куриное яйцо сейчас ниже уровня начала года более чем на 20%. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Также она отметила, что тенденция роста производства на ближайший период будет сохраняться. Это позволит обеспечить стабильность цен на рынке птицеводческой продукции.

Однако ранее Mash сообщал, что куриные яйца могут подорожать минимум на 10%. По информации источника, увеличение розничной цены ожидают до 85-90 рублей за десяток. По словам издания, это связано с подорожанием комбикорма и расходных материалов, а также повышенным спросом.