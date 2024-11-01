В России объем производства куриных яиц вырос, а цены снизились
Цена на продукцию упала более чем на 20% с начала 2024 года
01 ноября 2024, 13:20, ИА Амител
Объем производства куриных яиц в России вырос, а стоимость продукции стала ниже на 20%. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов заявил, что предпосылок для роста стоимости куриных яиц нет. Также он отметил, что оптовые цены на продукт сейчас гораздо ниже, чем в первом полугодии текущего года.
Эксперт подчеркнул, что ситуация на рынке птицеводческой продукции в РФ стабильна. Текущие ценовые колебания могут быть связаны с выраженной сезонностью продукта.
Цены производителей на куриное яйцо сейчас ниже уровня начала года более чем на 20%. Об этом заявила генеральный директор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Также она отметила, что тенденция роста производства на ближайший период будет сохраняться. Это позволит обеспечить стабильность цен на рынке птицеводческой продукции.
Однако ранее Mash сообщал, что куриные яйца могут подорожать минимум на 10%. По информации источника, увеличение розничной цены ожидают до 85-90 рублей за десяток. По словам издания, это связано с подорожанием комбикорма и расходных материалов, а также повышенным спросом.
15:12:51 01-11-2024
Да цены на куриное яйцо неоправданно завышены! О чем речь???? !
07:48:55 02-11-2024
Гость (15:12:51 01-11-2024) Да цены на куриное яйцо неоправданно завышены! О чем речь???... Сначала поднимут цену в 2—2,5раза,а затем снизят на 5-20%,и начинают этим гордится...
17:49:53 02-11-2024
магнит, 10 шт 85 руб