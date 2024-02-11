Больше 20 человек отравились едой в российском кафе
Прокуратура начала проверку по факту случившегося
11 февраля 2024, 10:40, ИА Амител
Больничный коридор / Фото: pxhere.com
Больше 20 человек попали в больницу из-за отравления в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.
Предположительно, 22 пострадавших могли отравиться, употребив в пищу еду, приготовленную в одном из местных кафе. Все это могло произойти в период с 5 по 10 февраля.
В данный момент в больнице находится 21 пострадавший.
Дальневосточная прокуратура начала проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 238 УК Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").
11:09:23 11-02-2024
нельзя кошмарить бизнес проверками! (нет)
12:03:35 11-02-2024
Знающие люди говорят... что, что бы получать прибыль при изготовлении блюд, шаурма, кафе, или ещё что-то подобное, приходится покупать самое дешёвое сырье, ну т.е. продукты. И для этого есть даже склады с просроченными и даже испорченными продуктами, мясо там, овощи... И стоят они копейки... И вот кафешки и шаурмечные это их постоянные покупатели...! Как говориться - в расследовании главная задача не выйти на самих себя!
16:20:53 11-02-2024
Гость (12:03:35 11-02-2024) Знающие люди говорят... что, что бы получать прибыль при изг... Я много лет была связана с общепитом, и в частности закупками продуктов для ресторана. Покупали только все самое отборное на рынке. Средняя наценка на "кухню" в заведениях- 300-400%, на кофе- 1000%!
22:30:20 11-02-2024
Элен без ребят (16:20:53 11-02-2024) Я много лет была связана с общепитом, и в частности закупкам... а я что-то про рестораны или типа того написал?
13:55:55 12-02-2024
Элен без ребят (16:20:53 11-02-2024) Я много лет была связана с общепитом, и в частности закупкам... Ты как какая-то всезнайка и в каждой теме специалист широкого профиля. Только и читаешь - Я знаю, я там работала, я в то время жила!
12:36:24 11-02-2024
Дома надо готовить, а не по этим помойкам шастать
16:52:05 11-02-2024
А че санипедстанции нет в городе.А ну да они деньги считают.
10:58:05 12-02-2024
Гость (16:52:05 11-02-2024) А че санипедстанции нет в городе.А ну да они деньги считают.... им некогда, прывивки рекламируют и маски считают
11:19:15 12-02-2024
Гость (16:52:05 11-02-2024) А че санипедстанции нет в городе.А ну да они деньги считают.... а вы в курсе, что они не могут приходить и проверять общепит просто так? Увидела в одной из мелких пекарен за занавеской (было жарко, работники отдернули занавеску для проветривания) стоящий на полу на поддоне работающий настольный тестомес, рядом открытый распахнутый мешок муки, работники ходили мимо этого тестомеса в халатах и с голыми ногами. Нарушение правил санитарии на лицо, попыталась пожаловаться в контролирующий орган, вот там мне и сказали, в каком случае они могут проверку устроить. Нужно отравление людей как в этом случае, практически так и сказали, если только вы отравитесь можно будет проверку сделать. Большой привет защитникам "бедных" предпринимателей, которые плевать хотели на санитарные нормы и здоровье людей, лишь бы деньги в карман падали.