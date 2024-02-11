Больше 20 человек отравились едой в российском кафе

Прокуратура начала проверку по факту случившегося

11 февраля 2024, 10:40, ИА Амител

Больничный коридор / Фото: pxhere.com

Больше 20 человек попали в больницу из-за отравления в Приморье. Об этом сообщает РИА Новости.

Предположительно, 22 пострадавших могли отравиться, употребив в пищу еду, приготовленную в одном из местных кафе. Все это могло произойти в период с 5 по 10 февраля.

В данный момент в больнице находится 21 пострадавший.

Дальневосточная прокуратура начала проверку. Рассматривается вопрос о возбуждении дела по части 1 статьи 238 УК Российской Федерации ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").