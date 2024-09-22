Больше 20 человек спасли при пожаре в барнаульской трехэтажке
Площадь возгорания составила 30 квадратных метров
22 сентября 2024, 12:03, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайскому краю
Пожар произошел в многоквартирной трехэтажке на улице Профинтерна в Барнауле. Об этом рассказали в региональном ГУ МЧС.
Спасатели прибыли на место и сразу организовали эвакуацию.
"По лестничному маршу и трехколенной лестнице огнеборцы с применением дыхательных аппаратов спасли из плотного задымления 21 человека (из них восемь детей). Самостоятельно эвакуировались 13 человек", – сказано в сообщении.
Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Причины уточняются.
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