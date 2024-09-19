В подвале барнаульской многоэтажки произошел и потоп, и пожар

До последнего, по словам жильцов, никто не выкачивал воду

19 сентября 2024, 11:10, ИА Амител

Пожар в подвале на Островского / Фото: "В курсе 22"

Жители многоэтажки на Островского, 52, пожаловались на проблемы с подвалом. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".

По словам горожан, что-то постоянно случается, когда дают отопление. Например, четыре дня назад произошел прорыв трубы, из-за чего затопило подвал.

Люди говорят, что никто не собирался откачивать воду, но накануне здесь же случился пожар. Они также отмечают, что обращения в различные службы не давали никакого результата.