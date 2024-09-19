В подвале барнаульской многоэтажки произошел и потоп, и пожар
До последнего, по словам жильцов, никто не выкачивал воду
19 сентября 2024, 11:10, ИА Амител
Пожар в подвале на Островского / Фото: "В курсе 22"
Жители многоэтажки на Островского, 52, пожаловались на проблемы с подвалом. Об этом рассказали в сообществе "В курсе 22".
По словам горожан, что-то постоянно случается, когда дают отопление. Например, четыре дня назад произошел прорыв трубы, из-за чего затопило подвал.
Люди говорят, что никто не собирался откачивать воду, но накануне здесь же случился пожар. Они также отмечают, что обращения в различные службы не давали никакого результата.
12:24:30 19-09-2024
ДЕЗ-2 и ООО "Жилищник" никак не комментируют своё полное бездействие и халатность? И куда пошли в 2023 году деньги, специально выделенные и освоенные по документам на постройку специального сооружения, исключающего потопы из теплотрассы? Прокуратура в этом городе есть, или как всегда, рука руку моет?
13:48:57 19-09-2024
Отношение к жильцам даже по фотографии видно- ремонтировали входной узел в подвал, половина кладки- белый силикатный кирпич, а вторая- красный. Что это, как не хамство?
14:53:40 19-09-2024
Если бы сначала затопило - то пожа б небыло. Логика. Дом снести - и все будет на позитиве.