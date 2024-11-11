Снеговики, сугробы и пробки. В Барнаул пришла настоящая зима

Барнаул встретил красивую дату 11.11 первыми серьезными сугробами

11 ноября 2024, 13:01, ИА Амител

Снежный ноябрь в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Новая неделя началась в Барнауле со снегопадов и пробок. Штормовой ветер, пришедший 7 ноября, за пару дней перенес нас из поздней спокойной осени в снежную зиму. Как передают синоптики, уже сегодня ближе к вечеру будет похолодание до -9 градусов. При этом метели никуда не денутся.

Усыпанный снегом Барнаул – в нашем фоторепортаже.