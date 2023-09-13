Больше 200 млн рублей выделили на компенсацию за дрова и уголь в Алтайском крае
В 2023 году получить такую помощь смогут свыше 90 тысяч семей
13 сентября 2023, 18:10, ИА Амител
К началу отопительного сезона власти в Алтайском крае выделили 205 миллионов рублей, чтобы компенсировать отдельным категориям граждан покупку угля и дров. Об этом сообщает телеграм-канал Виктора Томенко.
Отмечается, что льготники могут получить 50% от стоимости закупки твердого топлива (угля и дров). Воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами.
В 2023 году компенсацию получат больше 90 тысяч семей. 42 тысячи льготников уже получили деньги.
Ранее сообщалось, что в Барнауле почти завершили подготовку к отопительному сезону.
07:03:22 14-09-2023
И это норма топиться дровами для нефтегазовой державы.