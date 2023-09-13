Больше 200 млн рублей выделили на компенсацию за дрова и уголь в Алтайском крае

В 2023 году получить такую помощь смогут свыше 90 тысяч семей

13 сентября 2023, 18:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

К началу отопительного сезона власти в Алтайском крае выделили 205 миллионов рублей, чтобы компенсировать отдельным категориям граждан покупку угля и дров. Об этом сообщает телеграм-канал Виктора Томенко.

Отмечается, что льготники могут получить 50% от стоимости закупки твердого топлива (угля и дров). Воспользоваться такой мерой поддержки могут ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, семьи с детьми-инвалидами.

В 2023 году компенсацию получат больше 90 тысяч семей. 42 тысячи льготников уже получили деньги.

Ранее сообщалось, что в Барнауле почти завершили подготовку к отопительному сезону.