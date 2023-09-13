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В Барнауле почти завершили подготовку к отопительному сезону

Акты готовности получили уже больше 85% многоквартирных домов

13 сентября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле завершается подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону, сообщили в мэрии.

"Акты готовности к отопительному сезону уже получили 2443 дома из 2853, это 85,6% от многоквартирных домов с центральным отоплением", – рассказали в администрации.

По нормативам отопление запустят после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.

Барнаул отопительный сезон Хорошие новости отопление

Комментарии 2

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Татьяна

12:48:53 13-09-2023

Не понятно воду в систему уже запустили? Каким образом проверяли готовность к отопительному сезону. У нас не было объявлений что начинается подача воды.

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Гость

13:34:40 13-09-2023

Да на бумаге просто пишут. Администрация работает....

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