В Барнауле почти завершили подготовку к отопительному сезону

Акты готовности получили уже больше 85% многоквартирных домов

13 сентября 2023, 12:16, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле завершается подготовка многоквартирных жилых домов к отопительному сезону, сообщили в мэрии.

"Акты готовности к отопительному сезону уже получили 2443 дома из 2853, это 85,6% от многоквартирных домов с центральным отоплением", – рассказали в администрации.

По нормативам отопление запустят после того, как в течение пяти дней подряд среднесуточная температура не будет превышать +8 градусов.