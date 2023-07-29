Больше 30 пожарных тушили частный дом в Барнауле

Возгорание ликвидировали на площади 200 квадратных метров

29 июля 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле вечером 28 июля потушили серьезный пожар в частном доме на улице 4-й Западной, сообщили в МЧС Алтайского края.

На месте работали 33 человека личного состава и 7 автоцистерн. Возгорание ликвидировали на площади 200 "квадратов", при этом из опасной зоны вынесли газовый баллон.

Пострадавших нет. Причину случившегося устанавливают.

Напомним, что утром того же дня в Барнауле произошел серьезный пожар в гаражах с машинами на проспекте Энергетиков. В тушении задействовали 25 человек, шесть автоцистерн, автолестницу и коленчатый подъемник.