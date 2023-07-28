В Барнауле появился огромный столб черного дыма из-за пожара в гаражах с машинами

Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров

28 июля 2023, 11:00, ИА Амител





Пожар в Барнауле / Фото: t.me/mchs_altkray

В Барнауле идет ликвидация пожара в гаражах с автомобилями на проспекте Энергетиков, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, продолжается работа по ликвидации огня", – рассказали в ведомстве.

На данный момент в тушении задействованы 25 человек, шесть автоцистерн, автолестница и коленчатый подъемник.