В Барнауле появился огромный столб черного дыма из-за пожара в гаражах с машинами
Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров
28 июля 2023, 11:00, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: t.me/mchs_altkray
В Барнауле идет ликвидация пожара в гаражах с автомобилями на проспекте Энергетиков, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.
"Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, продолжается работа по ликвидации огня", – рассказали в ведомстве.
На данный момент в тушении задействованы 25 человек, шесть автоцистерн, автолестница и коленчатый подъемник.
11:17:13 28-07-2023
День только начался, а уже столько происшествий с автомобилями. ПРОСТО ВОССТАНИЕ МАШИН!
13:57:55 28-07-2023
где горит-то?