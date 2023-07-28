НОВОСТИПроисшествия

В Барнауле появился огромный столб черного дыма из-за пожара в гаражах с машинами

Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров

28 июля 2023, 11:00, ИА Амител

В Барнауле идет ликвидация пожара в гаражах с автомобилями на проспекте Энергетиков, сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

"Площадь возгорания составляет более 100 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают на месте происшествия, продолжается работа по ликвидации огня", – рассказали в ведомстве.

На данный момент в тушении задействованы 25 человек, шесть автоцистерн, автолестница и коленчатый подъемник.

Крупный пожар произошел на одном из предприятий Рубцовска

На месте работают 16 человек личного состава на 6 пожарных машин
НОВОСТИПроисшествия
Барнаул Пожары

Комментарии 2

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Гость

11:17:13 28-07-2023

День только начался, а уже столько происшествий с автомобилями. ПРОСТО ВОССТАНИЕ МАШИН!

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гость

13:57:55 28-07-2023

где горит-то?

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