Больше 30 рейсов задержали и отменили в Москве

В ночь на 3 сентября рейсы также задерживались

03 сентября 2023, 18:47, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Во Внуково, Домодедово и Шереметьево 3 сентября задержали или отменили больше 30 рейсов. Об этом сообщает "Москва 24".

Утром во Внуково задержали два рейса, еще шесть отменили. В Домодедово задерживали 10 рейсов, а 14 отменили. Один рейс задержали в Шереметьево.

Также отмечается, что в ночь на 3 сентября в московских аэропортах задержали около 40 рейсов. Официально причина задержки представителями аэропортов не называлась.