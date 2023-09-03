Больше 30 рейсов задержали и отменили в Москве
В ночь на 3 сентября рейсы также задерживались
03 сентября 2023, 18:47, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Во Внуково, Домодедово и Шереметьево 3 сентября задержали или отменили больше 30 рейсов. Об этом сообщает "Москва 24".
Утром во Внуково задержали два рейса, еще шесть отменили. В Домодедово задерживали 10 рейсов, а 14 отменили. Один рейс задержали в Шереметьево.
Также отмечается, что в ночь на 3 сентября в московских аэропортах задержали около 40 рейсов. Официально причина задержки представителями аэропортов не называлась.
19:49:11 03-09-2023
Точно всё по плану?