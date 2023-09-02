Украинские беспилотники три раза за ночь попытались атаковать Крымский мост

Все три попытки пресекли российские военные

02 сентября 2023, 13:00, ИА Амител

Фото: ТАСС

Украинские военные дважды попытались ударить беспилотниками по Крымскому мосту, сообщили в телеграм-канале Минобороны.

Первую попытку пресекли 1 сентября около 23:15 мск, вторую – около 02:10 и третью – 10 минут спустя. Во всех случаях террористические удары намеревались нанести посредством полупогружных беспилотных катеров.

Все три аппарата уничтожили в акватории Черного моря.

Помимо этого, 1 сентября около 23:00 мск российские военные перехватили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Напомним, в ночь на 30 августа произошла масштабная атака беспилотников по российским регионам.

Ранее американский обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу.