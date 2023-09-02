Украинские беспилотники три раза за ночь попытались атаковать Крымский мост
Все три попытки пресекли российские военные
02 сентября 2023, 13:00, ИА Амител
Украинские военные дважды попытались ударить беспилотниками по Крымскому мосту, сообщили в телеграм-канале Минобороны.
Первую попытку пресекли 1 сентября около 23:15 мск, вторую – около 02:10 и третью – 10 минут спустя. Во всех случаях террористические удары намеревались нанести посредством полупогружных беспилотных катеров.
Все три аппарата уничтожили в акватории Черного моря.
Помимо этого, 1 сентября около 23:00 мск российские военные перехватили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
Напомним, в ночь на 30 августа произошла масштабная атака беспилотников по российским регионам.
Ранее американский обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина потеряет Харьков и Одессу.
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