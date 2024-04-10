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Больше 30 торговых ларьков сгорело в ночном пожаре на Алтае

Огонь распространился на жилой массив

10 апреля 2024, 10:03, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайском краю
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайском краю

Сильный пожар произошел ночью в туристической зоне в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло около популярного туристического места: Чемальской ГЭС. По данным спасателей, в результате происшествия сгорело около 30 торговых ларьков.

Огонь перекинулся на лесной массив, однако пожарным удалось его локализовать.

Пожары Республика Алтай

Комментарии 2

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Гость

10:19:04 10-04-2024

Главное лес, а ларьки новые смастерят.

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Гость

17:38:07 10-04-2024

Сами не смогли так несчастье помогло избавиться от этих гандюшников зону отдыха.

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