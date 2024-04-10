Больше 30 торговых ларьков сгорело в ночном пожаре на Алтае

Огонь распространился на жилой массив

10 апреля 2024, 10:03, ИА Амител

Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайском краю

Сильный пожар произошел ночью в туристической зоне в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.

Возгорание произошло около популярного туристического места: Чемальской ГЭС. По данным спасателей, в результате происшествия сгорело около 30 торговых ларьков.

Огонь перекинулся на лесной массив, однако пожарным удалось его локализовать.