Больше 30 торговых ларьков сгорело в ночном пожаре на Алтае
Огонь распространился на жилой массив
10 апреля 2024, 10:03, ИА Амител
Фото с места пожара / ГУ МЧС России по Алтайском краю
Сильный пожар произошел ночью в туристической зоне в Республике Алтай. Об этом рассказали в региональном МЧС.
Возгорание произошло около популярного туристического места: Чемальской ГЭС. По данным спасателей, в результате происшествия сгорело около 30 торговых ларьков.
Огонь перекинулся на лесной массив, однако пожарным удалось его локализовать.
10:19:04 10-04-2024
Главное лес, а ларьки новые смастерят.
17:38:07 10-04-2024
Сами не смогли так несчастье помогло избавиться от этих гандюшников зону отдыха.