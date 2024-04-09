На Алтае пенсионер проверил газовый баллон горящей спичкой и лишился дома

Мужчина получил ожоги

09 апреля 2024, 18:26, ИА Амител

Пожар в Михайловском районе / Фото: УГОЧС и ПБ Алтайского края

В Михайловском районе Алтайского края 8 апреля произошел пожар в частном доме. Причиной возгорания стала попытка пенсионера проверить герметичность газового баллона при помощи горящей спички.

Как сообщили в региональном УГОЧС и ПБ, в результате возникшей утечки газа вспыхнуло пламя, которое перекинулось на веранду. Соседи спасли хозяев и вызвали пожарных, которые принялись за тушение и эвакуацию питомцев.

"Во время поисков внутри нашли газовые баллоны. К сожалению, взрывов избежать не удалось, однако удалось предотвратить стремительное развитие пожара", – рассказали в УГОЧС, отметив, что пенсионер выжил, но получил ожоги.

Накануне сотрудники управления также спасли мужчину, который пытался перейти Обь в Каменском районе, но провалился под треснувший лед.