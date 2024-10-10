Более 30 тысяч человек планируют привлечь к общегородскому субботнику в Барнауле

За день в городе проведут свыше 100 экологических акций

10 октября 2024, 18:01, ИА Амител

Мешки с мусором / Фото: pxhere.com/ru/photo/946959

В Барнауле и его окрестностях 18 октября состоится общегородской субботник по уборке улиц. В мероприятии примут участие более 30 тысяч человек, 200 единиц специализированной техники, планируется вывезти около 300 машин мусора, рассказали в пресс-службе мэрии.

Председатель комитета по благоустройству Петр Воронков сообщил о проведении свыше 100 экологических акций, в которых примут участие 800 муниципальных служащих. Они будут убирать 25 общественных территорий.

Акции пройдут в парках "Изумрудный", "Юбилейный", Целинников, Нагорном парке, на территории за ТЦ "Европа" (Шумакова, 9), аллее по улице Аванесова, площади Баварина, в скверах Химиков, Десантников, Приречном, Зеленом на площади Октября, Привокзальном сквере, а также в зеленых зонах по Павловскому тракту, улицам 280-летия Барнаула, Островского, Мусоргского, Димитрова, Партизанской, Кутузова и на другим участках.

Работники торговли, промышленности, здравоохранения, образования, культуры и спорта приведут в порядок свои территории. Заместитель главы администрации города Андрей Курышин отметил необходимость привлечения большего числа предприятий потребительского рынка.

ТОС проведут акции по уборке зеленых зон по улицам Транзитной, Волгоградской, 42-й Краснознаменной Бригады, в поселке Пригородном и на других участках. Администрациями районов планируется ликвидировать около 15 несанкционированных свалок.

Заместитель главы администрации Андрей Курышин выразил надежду на благоприятную погоду и на то, что горожане активно примут участие в уборке городских территорий.