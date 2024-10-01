Бесхозный мусор. Почему суды отказывают в праве собственности на ТКО и чем это грозит

До сих пор в сфере обращения с ТКО хватает правовых пробелов, которые нередко приходится разрешать в судебном порядке

01 октября 2024, 09:00, ИА Амител

Мусорная свалка / Фото: Общественная палата Алтайского края

"Мусорная реформа" в регионах пока идет с переменным успехом. При этом треть россиян отмечают ухудшение ситуации с вывозом отходов. Основные сложности в сфере обращения с ТКО заключаются в недостаточном уровне организации логистики и частом нарушении графика вывоза мусора, увеличении тарифов и плохом управлении регоператорами.

Вместе с тем до сих пор в сфере обращения с ТКО хватает правовых пробелов, которые нередко приходится разрешать в судебном порядке. На часть из них ранее обращали внимание российские законодатели. Одним из наиболее актуальных является вопрос собственности на мусор, который складируется на специализированных полигонах, пишет "Атмосфера".

Издание подробно анализирует заседание Совета по развитию экономики замкнутого цикла и экологии при Торгово-промышленной палате РФ. До сих пор участники рынка в ряде случаев не имеют возможности подтвердить или опровергнуть факт принадлежности им отходов. В связи с этим возникают проблемы квалификации деяния при установлении собственника по делам о хищении TKO.

Переход права собственности на отходы регулируется условиями гражданско-правовых договоров. При этом договоры, заключаемые как регоператором, так и компаниями, эксплуатирующими полигоны, свидетельствуют о том, что ни полигоны, ни регоператоры прав на TKO, а также вторичные ресурсы, извлекаемые из коммунальных отходов или собранные раздельно, не приобретают. Одновременно нельзя определить лицо, обладающее правом собственности на отходы, поступившие на полигон с целью захоронения, утилизации либо переработки, подчеркнули участники заседания при ТПП РФ.

Поэтому важно закрепить в законе процедуру подтверждения прав как на брошенные несортированные отходы, так и на вторичные ресурсы, извлекаемые из смеси или собранные раздельно на контейнере или в пунктах приема, уточняет "Атмосфера".

СМИ в качестве примера экономического спора, возникшего из-за правовой неопределенности собственности на отходы, называет судебное разбирательство между экс-регоператором Барнаульской зоны АО "ЭКО-Комплекс" и ООО УК "Сибирский Альянс". УК задолжала за услуги по обращению с ТКО около 18 тысяч рублей. "Сибирский альянс" утверждал, что у "ЭКО-Комплекса" якобы возникло право собственности на вывезенные отходы, ссылаясь на то, что компания является собственником специализированного полигона. Но суд не согласился с таким выводом. Решение краевого арбитража устояло и в апелляционной инстанции.

Еще один пример, где суд рассматривал право собственности на выброшенную вещь, касался дела предпринимателя Павла Фролова. Бизнесмен требовал от владельца полигона ламинирующее устройство, которое он выбросил в контейнер для мусора. Позднее Фролов обратился к АО "ЭКО-Комплекс" с просьбой вернуть устройство и одновременно подал заявление в арбитраж. В ходе процесса стороны заключили мировое соглашение, согласно которому фотограф безвозмездно получал назад свое ламинирующее устройство (его удалось отыскать на полигоне ТКО).

Также "Атмосфера" пишет о нескольких примерах из судебной практики Верховного суда РФ. Все они касались "бесхозного" мусора. ВС в своих решениях отмечал, что "при передаче отходов, образованных и накопленных природопользователями, на специализированный полигон, не происходит перехода права собственности на отходы". Следовательно, суды повсеместно не считают, что компании, эксплуатирующие полигоны, или сам регоператор по обращению с ТКО получают право собственности на мусор, делает вывод издание. При этом в Алтайском крае, несмотря на позицию судов и Торгово-промышленной палаты РФ, существует прецедент по возбуждения уголовного дела в связи с растратой мусора, поступавшего на полигон, напоминает СМИ.