Больше 300 тысяч туристов посетили Барнаул в 2023 году

По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 7%

09 февраля 2024, 11:35, ИА Амител

Улица Мало-Тобольская / Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Власти Барнаула подвели туристические итоги 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

"По итогам 2023 года количество гостей города составило 314,8 тыс. человек, что на 7% превысило уровень 2022 года, и на 32% – 2021-го", – сказано в сообщении.

Отмечается, что одним из самых значимых туристических событий стало открытие маршрута "Историческая линия", на котором разместили красную линию, информационные стенды, а также подготовили аудиогид для путешественников.

Стелу со всей информацией и QR-кодом, ведущим на аудиогид, можно найти на Мало-Тобольской.

Городские власти добавили, что цифровизация позволяет увеличить туристический поток.