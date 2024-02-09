Больше 300 тысяч туристов посетили Барнаул в 2023 году
По сравнению с прошлым годом турпоток увеличился на 7%
09 февраля 2024, 11:35, ИА Амител
Власти Барнаула подвели туристические итоги 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
"По итогам 2023 года количество гостей города составило 314,8 тыс. человек, что на 7% превысило уровень 2022 года, и на 32% – 2021-го", – сказано в сообщении.
Отмечается, что одним из самых значимых туристических событий стало открытие маршрута "Историческая линия", на котором разместили красную линию, информационные стенды, а также подготовили аудиогид для путешественников.
Стелу со всей информацией и QR-кодом, ведущим на аудиогид, можно найти на Мало-Тобольской.
Городские власти добавили, что цифровизация позволяет увеличить туристический поток.
11:48:10 09-02-2024
Это транзитники до Горного.
11:54:31 09-02-2024
Гость (11:48:10 09-02-2024) Это транзитники до Горного.... Не это "селяне выходного дня"
12:07:04 09-02-2024
это дети которые свалили, ко мне каждое лето приезжают семьями
12:12:23 09-02-2024
Как смогли точно посчитать 314800 человек? Поделитесь,кто знает.
12:33:40 09-02-2024
На каждых 2х барнаульцев приходится по одному гостю)))
13:52:56 09-02-2024
Интересно, и что же делали в нашем городе эти люди?? Чем любовались? По "Арбату" гуляли целыми днями, судя по картинке?
11:05:19 10-02-2024
Более полезно было бы оценить отзывы туристов о Барнауле. НашиАрбат можно пройти за 4 минуты. А дальше что?
13:12:31 10-02-2024
Гость (11:05:19 10-02-2024) Более полезно было бы оценить отзывы туристов о Барнауле. На... что за конструкция такая "более полезно"? "Полезнее" вы хотели сказать? или в попытке поумничать стали "более лутше одеваца"? кровь из глаз от этих приезжих, умничающих на русском
14:20:45 10-02-2024
Гость (11:05:19 10-02-2024) Более полезно было бы оценить отзывы туристов о Барнауле. На... До этого "арбата" еще добраться бы туристам ))) Трамваи толком не ездили из-за реконструкции моста у Нового рынка, автобусы тоже кое-как. Да и переться на окраину пыльного Барнаула ради чего?