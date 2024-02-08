Депутат объяснил, для чего необходимо легализовать гостевые дома на Алтае

Парламентарий отметил, что сегодня гостевые дома – это кот в мешке

08 февраля 2024, 14:07, ИА Амител

Гостевой дом / Фото: unsplash.com

Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал "Парламентской газете", что ради прав туристов необходимо легализовывать гостевые дома в Алтайском крае, Республике Алтай и других регионах, где будет проводиться соответствующий эксперимент.

Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году. Документ предлагает ввести понятие гостевого дома, критерии признания индивидуального жилого дома гостевым, а также механизм включения гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Сейчас законопроект о гостевых домах готовят ко второму чтению.

"В первую очередь это нужно туристам. Сегодня гостевой дом – это кот в мешке. Права туриста никак не защищены в случае каких-то осложнений", – пояснил Тарбаев.

Сейчас, отметил депутат, есть большая проблема с доступом на территорию с гостевым домом, поскольку это частная собственность. То есть проверки пожарной безопасности и санитарные инспекции – все это невозможно, потому что нарушается неприкосновенность жилища.

При этом сегодня в России около 15 тысяч гостевых домов, и нельзя просто так начать запрещать или ограничивать их деятельность.

"Пятнадцать тысяч гостевых домов – это большое количество. Если нам удастся хотя бы часть из них легализовать и привести в соответствие с требованиями к коллективным средствам размещения, то это, безусловно, будет существенное пополнение жилого фонда", – указал Тарбаев.

Законопроект предполагает и критерии, которым должны соответствовать гостевые дома. Например, дом не должен быть выше трех этажей, не может быть больше 15 номеров или 50 человек. Площадь территории не должна превышать тысячи квадратных метров. Документ допускает, что гостевые дома могут находиться на ИЖС без перевода земли в другой вид использования.