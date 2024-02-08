Депутат объяснил, для чего необходимо легализовать гостевые дома на Алтае
Парламентарий отметил, что сегодня гостевые дома – это кот в мешке
08 февраля 2024, 14:07, ИА Амител
Глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев рассказал "Парламентской газете", что ради прав туристов необходимо легализовывать гостевые дома в Алтайском крае, Республике Алтай и других регионах, где будет проводиться соответствующий эксперимент.
Закон о гостевых домах, который ждут на Алтае, может вступить в силу в 2024 году. Документ предлагает ввести понятие гостевого дома, критерии признания индивидуального жилого дома гостевым, а также механизм включения гостевых домов в единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей. Сейчас законопроект о гостевых домах готовят ко второму чтению.
"В первую очередь это нужно туристам. Сегодня гостевой дом – это кот в мешке. Права туриста никак не защищены в случае каких-то осложнений", – пояснил Тарбаев.
Сейчас, отметил депутат, есть большая проблема с доступом на территорию с гостевым домом, поскольку это частная собственность. То есть проверки пожарной безопасности и санитарные инспекции – все это невозможно, потому что нарушается неприкосновенность жилища.
При этом сегодня в России около 15 тысяч гостевых домов, и нельзя просто так начать запрещать или ограничивать их деятельность.
"Пятнадцать тысяч гостевых домов – это большое количество. Если нам удастся хотя бы часть из них легализовать и привести в соответствие с требованиями к коллективным средствам размещения, то это, безусловно, будет существенное пополнение жилого фонда", – указал Тарбаев.
Законопроект предполагает и критерии, которым должны соответствовать гостевые дома. Например, дом не должен быть выше трех этажей, не может быть больше 15 номеров или 50 человек. Площадь территории не должна превышать тысячи квадратных метров. Документ допускает, что гостевые дома могут находиться на ИЖС без перевода земли в другой вид использования.
14:11:54 08-02-2024
Да ясно для чего - чтобы непомерными налогами обложить
16:07:50 08-02-2024
ха-ха (14:11:54 08-02-2024) Да ясно для чего - чтобы непомерными налогами обложить... Интересный ты чувачок) Значит извлекать доходы от туристов можно, причем именно что в промышленном масштабе, а как налог с этого дохода заплатить, то ты немощный старик, пустивший путника бесплатно переночевать?)))
11:20:16 09-02-2024
Гость (16:07:50 08-02-2024) Интересный ты чувачок) Значит извлекать доходы от туристов м... так все расходы на туристов и переложат, просто платить за домик будем больше
14:21:21 08-02-2024
Может просто кто-то хочет денег налогами поболее собрать? И вовсе не про комфорт туристов то речь?
16:08:52 08-02-2024
Алексей (14:21:21 08-02-2024) Может просто кто-то хочет денег налогами поболее собрать? И ... А проверить санитарное содержание объекта, где туристы селятся не надо? А проверить пожарку не надо? А ведь там люди живут как в гостинице.
14:36:10 08-02-2024
В первую очередь это нужно туристам.-----В первую очередь это нужно Государству. А гостевому дому не нужно светится. Поэтому туристов не обижают.
14:51:02 08-02-2024
Депутат объяснил для чего- для депутатов.
15:21:26 08-02-2024
Кто-то поручал эту суету депутату? Чтоб люди бегали справки из всех органов собирали? На штрафы нарывались? Платили на право и на лево? Потом Инспекция по туризму появится?
15:24:40 08-02-2024
Большие базы и гостинницы обьедают мелкие пираньи - капитализм. Не злите людей, лучше проблемой пожаров займитесь. Весна, гореть начнет.
16:10:25 08-02-2024
А потом эти люди удивляются отчего они так плохо живут. Вы денег хотите, но налоги платить не хотите. А так не бывает. Заработал - заплати налог. Почему я со своей зарплаты плачу, а эти частники не должны платить?
16:27:53 08-02-2024
Гость (16:10:25 08-02-2024) А потом эти люди удивляются отчего они так плохо живут. Вы д... Так то они Имущественный налог платят! Вы же когда свои квартиры сдаете, налог с аренды не платите, с какого перепугу они должны? И какая связь между налогами и заработной платой. От величины уплаченных налогов не у Вас, не у меня, не у них зарплата больше не станет!
17:09:34 08-02-2024
Гость (16:27:53 08-02-2024) Так то они Имущественный налог платят! Вы же когда свои квар... Так и я имущественный налог плачу - на квартиру, на гараж, на дачу. Какая меж мной и ими разница? Связь между з/п и налогами? 13% НДФЛ разницы между брутто и нетто. Вот разница.
16:38:30 08-02-2024
Гость (16:10:25 08-02-2024) А потом эти люди удивляются отчего они так плохо живут. Вы д... причем не платят в промышленных масштабах, а остальные хотят и жить хорошо, выдвигая требования государству и частников чтобы не трогали. а если не дайбох что случится с туристами в этих гостевых сараях, то вой поднимут, что где было раньше государство и почему не проверили заранее. пипл а стрендж, как пел Джим Моррисон.
17:10:54 08-02-2024
Элен без ребят (16:38:30 08-02-2024) причем не платят в промышленных масштабах, а остальные хотят... причём тут эта песня? ты хоть перевод посмотри. кстати писалась под ЛСД
16:39:46 08-02-2024
Гость (16:10:25 08-02-2024) А потом эти люди удивляются отчего они так плохо живут. Вы д... У вас действительно есть уверенность, что если все будут платить все налоги, то жить мы станем хорошо и долго?
17:07:46 08-02-2024
Гость (16:39:46 08-02-2024) У вас действительно есть уверенность, что если все будут пла... Есть уверенность, что если не платить налоги, то точно станем все хуже жить.
17:28:37 08-02-2024
Заплатит не гостевой дом, а туристы увеличившейся платой за проживание.
19:21:53 08-02-2024
« В первую очередь это нужно туристам. Сегодня гостевой дом ….». После всех процедур стоимость проживая явно не уменьшится, а наоборот. Так что туристам это вряд ли надо. А те кто не приемлет не проверенное (не легальное) временное жилье и так снимут там, где подороже
19:57:56 08-02-2024
СЕйчас в гостевых домах цены на проживания более-менее доступные по сравнению с крупными отелями. То есть, по карману простым людям. А когда введут регистрацию, то собственники, естественно, все расходы повесят на отдыхающих. По итогу, отдых станет менее доступным для малообеспеченных граждан. А государство, между прочим, призывает развивать внутренний туризм. Ну и где отдыхать пролетариям? На балконе?
05:51:24 09-02-2024
Гость (19:57:56 08-02-2024) СЕйчас в гостевых домах цены на проживания более-менее досту... А может вашим малообеспеченным работу получше найти , а не ехать на отдых, который им не по карману