Более 40 происшествий из-за непогоды произошло в Барнауле ночью и рано утром

Городские власти обсудили происходящее и начали разбираться с последствиями

19 ноября 2023, 12:00, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Мэр Барнаула Вячеслав Франк провел селекторное совещание по ситуации с непогодой в городе. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Как рассказал начальник управления ГО ЧС по городу Барнаулу Владимир Драчев, порывы ветра достигали 24 метров в секунду - сильнее ветра за последние годы не было.

По состоянию на 08:30 утра в городе зафиксировали 42 происшествия: 6 отключений электроэнергии в пригородных поселках, 22 факта падения деревьев, падение рекламной конструкции, 6 повреждений кровли.

Коммунальщики и энергетики разбираются с последствиями шторма, рекламные компании чинят поврежденные рекламные конструкции.