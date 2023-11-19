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Вырванные деревья и перевернутая "Газель". Первые последствия шторма в Барнауле

Спасатели предупреждают о том, что на улице сейчас опасно

19 ноября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул, Barnaul22, Вкурсе22

Мощный штормовой ветер разгулялся в Барнауле. Первыми последствиями непогоды делятся пользователи социальных сетей.

Почти по всему городу вырывает и ломает деревья, местами они падают на припаркованные автомобили. Побитых машин в Барнауле уже десятки.

Ветер ломает рекламные конструкции и оставляет без света целые районы. С домов срывает кровлю.

Порывы настолько сильные, что в Барнауле перевернуло "Газель".

Спасатели предупреждают, что находиться на улице сейчас опасно. Коммунальщики разбираются с последствиями шторма. 

Барнаул Погода
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Комментарии 8

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Гость

10:24:05 19-11-2023

Я извиняюсь, а где было штормовое предупреждение от МЧС накануне?

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Гость

12:43:54 20-11-2023

Гость (10:24:05 19-11-2023) Я извиняюсь, а где было штормовое предупреждение от МЧС нака... у меня было 19.11. в 12 часов....поздновато, но было

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Гость

11:29:20 19-11-2023

две упавших рекламных конструкции, может это знак, что пора избавлять город от них?

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Невжилу

17:33:20 19-11-2023

Гость (11:29:20 19-11-2023) две упавших рекламных конструкции, может это знак, что пора ... А вот интересно,кто-нибудь их читает?

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Гость

11:39:40 19-11-2023

Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополосу, ограждая нас от ветров,а нынешняя вырубает и продает в Китай.

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Гость

15:18:11 19-11-2023

Гость (11:39:40 19-11-2023) Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополос... Да! Китайцы уже лесополосами не брезгуют?

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Гость

16:20:53 19-11-2023

Гость (11:39:40 19-11-2023) Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополос... Гость, война идет, а там тысячи тонн взрываются, вот климат менятся стал. Этот вопрос с ураганами, надо ставить перед главнокомандующим....

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Гость

12:23:57 19-11-2023

машины нужно в гараж ставить, а не под деревья, штормпрогноз заранее был

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