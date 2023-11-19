Вырванные деревья и перевернутая "Газель". Первые последствия шторма в Барнауле

Спасатели предупреждают о том, что на улице сейчас опасно

19 ноября 2023, 10:01, ИА Амител

Фото: Инцидент Барнаул, Barnaul22, Вкурсе22

Мощный штормовой ветер разгулялся в Барнауле. Первыми последствиями непогоды делятся пользователи социальных сетей.

Почти по всему городу вырывает и ломает деревья, местами они падают на припаркованные автомобили. Побитых машин в Барнауле уже десятки.

Ветер ломает рекламные конструкции и оставляет без света целые районы. С домов срывает кровлю.

Порывы настолько сильные, что в Барнауле перевернуло "Газель".

Спасатели предупреждают, что находиться на улице сейчас опасно. Коммунальщики разбираются с последствиями шторма.