Вырванные деревья и перевернутая "Газель". Первые последствия шторма в Барнауле
Спасатели предупреждают о том, что на улице сейчас опасно
19 ноября 2023, 10:01, ИА Амител
Фото: Инцидент Барнаул, Barnaul22, Вкурсе22
Мощный штормовой ветер разгулялся в Барнауле. Первыми последствиями непогоды делятся пользователи социальных сетей.
Почти по всему городу вырывает и ломает деревья, местами они падают на припаркованные автомобили. Побитых машин в Барнауле уже десятки.
Ветер ломает рекламные конструкции и оставляет без света целые районы. С домов срывает кровлю.
Порывы настолько сильные, что в Барнауле перевернуло "Газель".
Спасатели предупреждают, что находиться на улице сейчас опасно. Коммунальщики разбираются с последствиями шторма.
Читайте также в сюжете: Ураган на Алтае 19 ноября 2023 года
10:24:05 19-11-2023
Я извиняюсь, а где было штормовое предупреждение от МЧС накануне?
12:43:54 20-11-2023
Гость (10:24:05 19-11-2023) Я извиняюсь, а где было штормовое предупреждение от МЧС нака... у меня было 19.11. в 12 часов....поздновато, но было
11:29:20 19-11-2023
две упавших рекламных конструкции, может это знак, что пора избавлять город от них?
17:33:20 19-11-2023
Гость (11:29:20 19-11-2023) две упавших рекламных конструкции, может это знак, что пора ... А вот интересно,кто-нибудь их читает?
11:39:40 19-11-2023
Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополосу, ограждая нас от ветров,а нынешняя вырубает и продает в Китай.
15:18:11 19-11-2023
Гость (11:39:40 19-11-2023) Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополос... Да! Китайцы уже лесополосами не брезгуют?
16:20:53 19-11-2023
Гость (11:39:40 19-11-2023) Последствия вырубки лесов, советская власть садила лесополос... Гость, война идет, а там тысячи тонн взрываются, вот климат менятся стал. Этот вопрос с ураганами, надо ставить перед главнокомандующим....
12:23:57 19-11-2023
машины нужно в гараж ставить, а не под деревья, штормпрогноз заранее был