Больше 40 тысяч барнаульцев остались без горячей воды. Список адресов

Энергетики будут работать над ликвидацией аварий

02 августа 2023, 11:11, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Барнауле экстренно отключили горячую воду "до конца сегодняшнего дня". Об этом сообщает СГК в своем Telegram-канале.

Из-за повреждения на улице Калинина под отключение попали 116 многоквартирных домов. 35 домов в Индустриальном районе отключают из-за аварии на Балтийской. Еще четыре дома и детсад – из-за аварии на Союза Республик.

Энергетики уже приступили к ликвидации повреждений.