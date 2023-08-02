Больше 40 тысяч барнаульцев остались без горячей воды. Список адресов
Энергетики будут работать над ликвидацией аварий
02 августа 2023, 11:11, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Барнауле экстренно отключили горячую воду "до конца сегодняшнего дня". Об этом сообщает СГК в своем Telegram-канале.
Из-за повреждения на улице Калинина под отключение попали 116 многоквартирных домов. 35 домов в Индустриальном районе отключают из-за аварии на Балтийской. Еще четыре дома и детсад – из-за аварии на Союза Республик.
Энергетики уже приступили к ликвидации повреждений.
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