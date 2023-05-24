Больше 400 магазинов отечественных брендов откроются в России: откуда столько?
Отечественные бренды одежды расширяют карту торговли
24 мая 2023, 12:32, Анастасия Бичакова
Zara, Bershka, H&M и многие другие зарубежные марки покинули Россию, но это не ввело модную индустрию в депрессию. Импортозамещение идёт полным ходом, и в 2023 году в стране откроется больше 400 магазинов отечественных брендов – такими планами на форуме коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи поделились сразу несколько ретейлеров.
Какие же магазины откроются в российских торговых центрах (ТЦ) и почему их будет так много (ну четыре сотни всё-таки) – читайте в материале amic.ru.
Зелёный свет для шопоголиков: под какими брендами откроются новые магазины одежды?
Под уже существующими. В частности, это Gloria Jeans, "Стокманн", Slava (одежда от российских дизайнеров), а также бренды, подопечные компании Melon Fashion Group, – Sela, Zarina, Befree и Love Republic.
К слову, о заходе в торговые центры новых отечественных марок речи не идёт. Но помешает ли этот факт урвать желанную кофточку (штанишки и т.д.)?
А почему магазинов аж 400?
Потому что у отечественных брендов буквально наполеоновские планы на расширение.
Gloria Jeans, например, собирается открыть в этом году 130 новых магазинов, сообщают "Известия".
А Melon Fashion Group и вовсе размахнулась: нынешняя цель группы, рассказал её директор по развитию Игорь Мальтинский, – удвоить количество новых точек по сравнению с 2022-м. А в прошлом году в РФ, на минуточку, появилось 113 новых магазинов Sela, Befree, Zarina и Love Republic – и без того, как говорится, немало.
У "Стокманна" менее грандиозные планы, но тоже внушительные. Компания с начала этого года открыла уже четыре магазина и намерена запустить ещё 16 до конца декабря.
"2023-й будет выдающимся, уже открыли четыре новые точки, а до конца года откроем минимум 16 универмагов, прирастём более чем на 50 тыс. кв. м, инвестировав в развитие более 2 млрд рублей", – отметил владелец "Стокманна" Яков Панченко.
Сеть универмагов Slava, в свою очередь, откроет в ТЦ примерно 20 новых магазинов. Правда, на это уйдёт несколько лет – это планы до конца 2024 года.
В каких городах откроются новые магазины одежды?
Какую одежду будут продавать в этих магазинах?
Раз бренды отечественные, то и одежда в их новых магазинах, следовательно, будет российской. Да и не только она.
Эксперты вообще считают, что нужно вводить моду на всё русское.
"Сейчас мы живём в начале переустройства культур: от потребления русского языка. Мы привыкли, что ретейлеры говорят с нами на английском, но в ближайшем будущем нам придётся перестроить сознание и взрастить доверие к своему, а не заграничному", – считает основатель креативного агентства SmartHeart Станислав Окрух.
Всеобъемлющая мода: могут ли отечественные марки стать мегабрендами? Реально ли это?
По словам экспертов, это вполне реально. Из-за ухода зарубежных торговых сетей отечественные марки одежды "получили уникальную возможность стать мегабрендами", пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора "Стокманна" Геннадия Лёвкина.
"Ряд российских торговых сетей уже занимали сильные позиции, производя продукцию мирового класса. Теперь, в связи с уходом с рынка мировых лидеров, они получили доступ к лучшим локациям, активно развивают ассортимент, открывая новые продуктовые линейки", – подчеркнул он.
Что нужно для развития магазинов одежды?
Лояльные условия от ТЦ. Они, кстати, по словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, были выгоднее у ушедших Zara, H&M и других международных брендов.
Эксперт уверяет, что базовая фиксированная плата за аренду была минимальной или полностью отсутствовала, а ТЦ при этом получал процент от товарооборота точки.
"Условия, которые предлагают ТЦ новым и старым ретейлерам, различаются от региона к региону и от торгового центра к торговому центру. Ставка (по аренде) может варьироваться в широком диапазоне – от 800 до 3 тыс. рублей за кв. м в месяц, а процент от товарооборота составлять 8-11%. Чаще всего крупные ретейлеры с узнаваемыми именами готовы платить больше за счёт более высокого товарооборота", – сказал Люлин.
12:47:39 24-05-2023
бренды отечественные --- А почему названия иностранные?
13:13:13 24-05-2023
Гость (12:47:39 24-05-2023) бренды отечественные --- А почему названия иностранные?... Как на танках !!!
12:59:03 24-05-2023
Я правильно понимаю - отечественный бренд, завести из Китая, навесить свой маркировку? Ну или где эти заводы?
13:23:59 24-05-2023
Пузырек (12:59:03 24-05-2023) Я правильно понимаю - отечественный бренд, завести из Китая,... А это так и работает по всему миру. Вы покупаете одежду, где производитель, к примеру в Германии, а сделано в том же Китае. Потому что модель, фасон разработали в Германии, а отшили ее по заказу производителя в Китае.
15:30:33 24-05-2023
Гость (13:23:59 24-05-2023) А это так и работает по всему миру. Вы покупаете одежду, где... Если в Китае производится подшипник SKF, то на входе на завод вывеска сответствующая. Есть завод с вывеской Глория Джинс хоть где-либо?
15:36:20 24-05-2023
Пузырек (12:59:03 24-05-2023) Я правильно понимаю - отечественный бренд, завести из Китая,... Опять малообразованное свои пять копеек вставить. Бренды российские, заводы в России и Китае. Вы не понимаете разницу между собственностью ( бренд) и местом производства, собственность российская где рентабельнее, там и производят, привыкли в СССР все производства находились на территории СССР, поэтому если произвели в России, значит российское, а если в Китае, значит китайское, так только умственно отсталые могут мыслить.
13:38:45 24-05-2023
Был адидас стал адибас ...
19:59:15 24-05-2023
Гость (15:36:20 24-05-2023) Опять малообразованное свои пять копеек вставить. Бренды рос... Ну налоги и зарплаты платятся в Китае? Да и с одного завода несколько брендов идти могут - заводу пофиг с каким логотипом шить.
21:04:54 24-05-2023
Гость (15:36:20 24-05-2023) Опять малообразованное свои пять копеек вставить. Бренды рос... Кому вы объясняете? Кто не соображает, кто думать не хочет, им и объяснять бесполезно как в условиях глобализации работают предприятия.