Отечественные бренды одежды расширяют карту торговли

24 мая 2023, 12:32, Анастасия Бичакова

Торговый центр / Фото: amic.ru

Zara, Bershka, H&M и многие другие зарубежные марки покинули Россию, но это не ввело модную индустрию в депрессию. Импортозамещение идёт полным ходом, и в 2023 году в стране откроется больше 400 магазинов отечественных брендов – такими планами на форуме коммерческой недвижимости Mallpic в Сочи поделились сразу несколько ретейлеров.

Какие же магазины откроются в российских торговых центрах (ТЦ) и почему их будет так много (ну четыре сотни всё-таки) – читайте в материале amic.ru.

1 Зелёный свет для шопоголиков: под какими брендами откроются новые магазины одежды? Под уже существующими. В частности, это Gloria Jeans, "Стокманн", Slava (одежда от российских дизайнеров), а также бренды, подопечные компании Melon Fashion Group, – Sela, Zarina, Befree и Love Republic. К слову, о заходе в торговые центры новых отечественных марок речи не идёт. Но помешает ли этот факт урвать желанную кофточку (штанишки и т.д.)?

2 А почему магазинов аж 400? Потому что у отечественных брендов буквально наполеоновские планы на расширение. Gloria Jeans, например, собирается открыть в этом году 130 новых магазинов, сообщают "Известия". А Melon Fashion Group и вовсе размахнулась: нынешняя цель группы, рассказал её директор по развитию Игорь Мальтинский, – удвоить количество новых точек по сравнению с 2022-м. А в прошлом году в РФ, на минуточку, появилось 113 новых магазинов Sela, Befree, Zarina и Love Republic – и без того, как говорится, немало. У "Стокманна" менее грандиозные планы, но тоже внушительные. Компания с начала этого года открыла уже четыре магазина и намерена запустить ещё 16 до конца декабря. "2023-й будет выдающимся, уже открыли четыре новые точки, а до конца года откроем минимум 16 универмагов, прирастём более чем на 50 тыс. кв. м, инвестировав в развитие более 2 млрд рублей", – отметил владелец "Стокманна" Яков Панченко. Сеть универмагов Slava, в свою очередь, откроет в ТЦ примерно 20 новых магазинов. Правда, на это уйдёт несколько лет – это планы до конца 2024 года.

3 В каких городах откроются новые магазины одежды? Об этом пока не сообщается. Но если редакция amic.ru что-нибудь узнает об этом, то обязательно расскажет в следующих материалах.

4 Какую одежду будут продавать в этих магазинах? Раз бренды отечественные, то и одежда в их новых магазинах, следовательно, будет российской. Да и не только она. Эксперты вообще считают, что нужно вводить моду на всё русское. "Сейчас мы живём в начале переустройства культур: от потребления русского языка. Мы привыкли, что ретейлеры говорят с нами на английском, но в ближайшем будущем нам придётся перестроить сознание и взрастить доверие к своему, а не заграничному", – считает основатель креативного агентства SmartHeart Станислав Окрух.

5 Всеобъемлющая мода: могут ли отечественные марки стать мегабрендами? Реально ли это? По словам экспертов, это вполне реально. Из-за ухода зарубежных торговых сетей отечественные марки одежды "получили уникальную возможность стать мегабрендами", пишут "Известия" со ссылкой на гендиректора "Стокманна" Геннадия Лёвкина. "Ряд российских торговых сетей уже занимали сильные позиции, производя продукцию мирового класса. Теперь, в связи с уходом с рынка мировых лидеров, они получили доступ к лучшим локациям, активно развивают ассортимент, открывая новые продуктовые линейки", – подчеркнул он.