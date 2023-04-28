Стало известно, какие магазины заменят Bershka и Pull & Bear в барнаульской "Галактике"

28 апреля 2023, 17:14, ИА Амител

Новая вывеска бывшего Pull & Bear в ТЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

На магазинах Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика" поменяли вывески. Вместо Pull & Bear в торговом центре теперь будет DUB, а вместо Bershka – Ecru. Оба магазина должны скоро открыться. Они не работали с марта 2022 года.

В "Галактике" дату открытия торговых точек пока не сообщили. Но в сообществе торгового центра во "ВКонтакте" указано, что масс-маркет DUB откроется уже скоро. Информацию об Ecru "Галактика" пока не публиковала.

Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина

Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"/ Фото: Екатерина Смолихина







Новые названия Bershka и Pull & Bear в барнаульском ТРЦ "Галактика"

Отметим, что DUB и ECRU – это не другие сети, а новые названия Pull & Bear и Bershka в России. Ранее стало известно, что магазины испанского холдинга Inditex Zara, Pull&Bear и Bershka вернутся в Россию под другими названиями: Bershka станет Ecru, Pull&Bear переименуют в DUB, а Zara – в Maag. Вещи для них будут производить в Турции и в Китае. Сами магазины обещали открыть весной 2023 года.

При этом Zara из "Галактики" съехала полностью и точки Maag так пока не будет. Вместо Zara в "Галактике" открылись российский масс-маркет одежды Befree и немецкий магазин посуды и товаров для дома Kuchenland Home. А вместо Stradivarius появилась торговая точка сети Love Republic.

Напомним, что в конце 2022 года "Галактику" окончательно покинул магазин H&M, на его месте открылись Gloria Jeans, ISTNOVA и Outletium.