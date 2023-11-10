Больше 400 зданий восстановили алтайские строители в ЛНР
Работы в Славяносербском районе продолжаются
10 ноября 2023, 10:31, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Строители из Алтайского края восстановили в Славяносербском районе Луганской Народной Республики 413 объектов инфраструктуры.
Как сообщила администрация муниципалитета, специалисты из шефского региона приводили в порядок жилые и частные дома, школы, детсады, дома культуры, амбулаторию, а также строили ФАПы.
В краевом Минстрое отметили, что останавливаться на этом не собираются.
В июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее помощь в восстановлении.
10:36:41 10-11-2023
А сколько Алтайские строители восстановили зданий в алтайском крае, есть статистика?
10:39:39 10-11-2023
Гость (10:36:41 10-11-2023) А сколько Алтайские строители восстановили зданий в алтайско... Вы не понимаете... это другое)))
10:44:08 10-11-2023
Гость (10:39:39 10-11-2023) Вы не понимаете... это другое)))... Да я без разжигания Просто для сравнения
13:10:48 10-11-2023
Гость (10:39:39 10-11-2023) Вы не понимаете... это другое)))... Ясенперец. В зоне военных действий строить - это ж золотое дно. Построили, развалили, опять построили. Сколько денег ввалили - никто не знает. Профит.
10:46:25 10-11-2023
Гость (10:36:41 10-11-2023) А сколько Алтайские строители восстановили зданий в алтайско... А что, Алтайский край обстреливали в течении 9 лет ?
10:52:06 10-11-2023
Гость (10:46:25 10-11-2023) А что, Алтайский край обстреливали в течении 9 лет ?... В некоторых местах края, кажется что ещё ВОВ не закончиласьа вы говорите 9 лет
11:09:42 10-11-2023
Гость (10:52:06 10-11-2023) В некоторых местах края, кажется что ещё ВОВ не закончиласьа... Не было на территории края боевых действий в ВОВ, не надо глобус натягивать на ж...
12:19:48 10-11-2023
Гость (11:09:42 10-11-2023) Не было на территории края боевых действий в ВОВ, не надо гл... Но развалины-то есть
14:05:16 10-11-2023
Гость (12:19:48 10-11-2023) Но развалины-то есть... Вот у нас в доме 5 подъездов, в трех чистота и порядок, в одном не шило , не мыло, а в пятом бомжовник натуральный, вот тебе и "развалины".
11:05:18 10-11-2023
Гость (10:46:25 10-11-2023) А что, Алтайский край обстреливали в течении 9 лет ?... Хуже, у нас эта власть с 1991 года
11:11:52 10-11-2023
Гость (11:05:18 10-11-2023) Хуже, у нас эта власть с 1991 года... Под обстрелами живете ?
13:01:52 10-11-2023
Гость (11:11:52 10-11-2023) Под обстрелами живете ?... Иногда лучше под обстрел и пусть приедут и построят
11:35:02 10-11-2023
Гость (10:46:25 10-11-2023) А что, Алтайский край обстреливали в течении 9 лет ?... Какое вообще отношение имеет Алтайский край к Украине? Алтайский край его обстреливал 9 лет? Нет? Ну тот то же! Так с какого х..на мои, коренного жителя в 3 поколении, деньги, идут не на нужды края, в котором я живу, работаю и плачу налоги, не уезжаю и не бросаю свой край, а другой стране, которая ничего для моей не сделала и тем более для Алтайского края? Почему помощь чужим, которым мы ничем не обязаны, идет за счет своих? Своих не жалко и наплевать? Пусть кто обстреливал, тот и восстанавливает!!! Вы же не обязаны чинить мне дом, если его кто то другой разрушит, и тем более если у вас самого он наполовину разрушен? Ну так тут такая же логика...
13:26:42 10-11-2023
Иван (11:35:02 10-11-2023) Какое вообще отношение имеет Алтайский край к Украине? Алтай... "Почему помощь чужим, которым мы ничем не обязаны, идет за счет своих? Своих не жалко и наплевать?" - С пробуждением! Просто порода такая, необучаемая.
13:57:19 10-11-2023
Иван (11:35:02 10-11-2023) Какое вообще отношение имеет Алтайский край к Украине? Алтай... Каша у тебя в голове Ваня. ЛНР это такой же регион России, как и Алтайский край и этому региону оказывает помощь вся страна, а деньги с твоих налогов идут в том числе и на развитие края, если тебе с дивана этого не видно, то выйди на улицу и не дай Бог дом у тебя сгорит, а помочь тебе такие, как ты скажут: " мы ничем не обязаны".
13:00:08 10-11-2023
Гость (10:46:25 10-11-2023) А что, Алтайский край обстреливали в течении 9 лет ?... Нет, но ЕР способствует развалу сел.
10:45:02 10-11-2023
А жители лнр восстанавливают здания в лнр, или ждут хаты бесплатные в Питере?
10:48:17 10-11-2023
Гость (10:45:02 10-11-2023) или ждут хаты бесплатные... Не просто ждут а уже выдано дофига много сертификатов купить в любой точке страны новую квартиру.
10:59:01 10-11-2023
ций советских вкладов отложили еще на год Вступление закона в силу с 2003 года ежегодно приостанавливается
12:40:06 10-11-2023
Теперь надо их пригласить доделать музей и другие наши долгострои . Музей вначале 2022 года сдать. Интересно сколько штрафов заплатили горе строители? Прокуратура ау пора прверить все процентлвки и указания заказчика, который приказал сделать плитку(заросла тоавой) и забор а внутри все стоит, разваливается.
13:18:24 10-11-2023
при чем тут строители? денег нет платит даже за то, что уже сделали. не знаете ,а говорите .
13:32:27 10-11-2023
Простая политика. Нам нужны приграничные свои территории. А народ у нас закаленный и понятливый, много вопросов не задающий. Исполнительный....
16:17:50 10-11-2023
А зачем ломали. чтоб потом восстанавливать?
01:35:58 12-11-2023
А сколько граждан в Крае еще живут в аварийных домах???????