Больше 400 зданий восстановили алтайские строители в ЛНР

Работы в Славяносербском районе продолжаются

10 ноября 2023, 10:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Строители из Алтайского края восстановили в Славяносербском районе Луганской Народной Республики 413 объектов инфраструктуры.

Как сообщила администрация муниципалитета, специалисты из шефского региона приводили в порядок жилые и частные дома, школы, детсады, дома культуры, амбулаторию, а также строили ФАПы.

В краевом Минстрое отметили, что останавливаться на этом не собираются.

В июне 2022 года губернатор Алтайского края Виктор Томенко и глава администрации Славяносербского района Сергей Крамаренко подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее помощь в восстановлении.