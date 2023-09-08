Больше 50% россиян почувствовали резкий рост цен
При этом 4% опрошенных считают, что цены снизились
08 сентября 2023, 17:19, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Больше половины опрошенных россиян заявили о том, что они ощутили резкий рост цен на продукты. Об этом сообщает фонд "Общественное мнение".
Представители фонда опросили 1,5 тысячи человек из 53 регионов России. По сравнению с прошлым месяцем число тех, кто чувствует рост цен, увеличилось на 7%.
Еще 24% респондентов считают, что за последнее время темпы роста цен на продукты не изменились, а 4% заявили, что стоимость продуктов снизилась.
17:49:26 08-09-2023
4% - это правительство России и олигархи?
18:31:40 08-09-2023
Константин (17:49:26 08-09-2023) 4% - это правительство России и олигархи? ... те кто в долларах считают
22:12:31 08-09-2023
Сегодня тушка бройлера цыпленка стоила 209 руб., недели 1,5 назад - 199 руб, ,ещё недели !.5 назад -177 руб.И т.д.!!!