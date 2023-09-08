Больше 50% россиян почувствовали резкий рост цен

При этом 4% опрошенных считают, что цены снизились

08 сентября 2023, 17:19, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Больше половины опрошенных россиян заявили о том, что они ощутили резкий рост цен на продукты. Об этом сообщает фонд "Общественное мнение".

Представители фонда опросили 1,5 тысячи человек из 53 регионов России. По сравнению с прошлым месяцем число тех, кто чувствует рост цен, увеличилось на 7%.

Еще 24% респондентов считают, что за последнее время темпы роста цен на продукты не изменились, а 4% заявили, что стоимость продуктов снизилась.