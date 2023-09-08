Покупательная способность россиян "позитивно" вернулась на уровень 2021 года

Средний доход превышает три прожиточных минимума

08 сентября 2023, 14:47, ИА Амител

Фото: freepik.com

В России выросла до уровня 2021 года покупательная способность – соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума, пишет РБК.

По данным Росстата, по итогам второго квартала 2023 года соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5% (доход равняется 3,33 прожиточного минимума).

"Показатель оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума", – отмечает издание.

Как пояснили эксперты, повышение покупательной способности объясняется тем, что рост доходов опережает инфляцию. Напомним, по последним данным инфляция составляет 5,2%, а реальные доходы (с поправкой на инфляцию), по информации Росстата, за первое полугодие выросли на 6,8% (номинально – на 12,7%).

Кроме того, в стране сокращается безработица.