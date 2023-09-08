Покупательная способность россиян "позитивно" вернулась на уровень 2021 года
Средний доход превышает три прожиточных минимума
08 сентября 2023, 14:47, ИА Амител
В России выросла до уровня 2021 года покупательная способность – соотношение среднедушевых доходов населения и величины прожиточного минимума, пишет РБК.
По данным Росстата, по итогам второго квартала 2023 года соотношение среднедушевых доходов населения с величиной прожиточного минимума составило 332,5% (доход равняется 3,33 прожиточного минимума).
"Показатель оказался выше, чем в досанкционном втором квартале 2021 года, когда показатель равнялся 331,6%. А во втором квартале прошлого года покупательная способность россиян снижалась до 317% прожиточного минимума", – отмечает издание.
Как пояснили эксперты, повышение покупательной способности объясняется тем, что рост доходов опережает инфляцию. Напомним, по последним данным инфляция составляет 5,2%, а реальные доходы (с поправкой на инфляцию), по информации Росстата, за первое полугодие выросли на 6,8% (номинально – на 12,7%).
Кроме того, в стране сокращается безработица.
15:18:44 08-09-2023
У россиян,живущих в Москве,Питере и ХМАО. Про Алтай "гнать" не надо.
16:07:35 08-09-2023
Враньё чистой воды
16:34:11 08-09-2023
Это правда, покупательская способность вернулась к 2021 году, а вот что будет дальше, думаю опять начнет падать.
17:20:32 08-09-2023
Да-да-да. Тут машинка стиральная тогось... Пошли смотреть цены - то, что стоило 21-25, стоит под 60) Спасибо "хрущевке", куда окромя вертикалки ничего не лезет. На итого отдали 15 за ремонт, надеюсь, все же еще поработает.