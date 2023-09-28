Власти Барнаула рассказали, сколько техники и реагентов подготовили к зиме
Чистить дороги коммунальщики будут круглосуточно
28 сентября 2023, 14:20, ИА Амител
Фото: barnaul.org
Городские власти обсудили вопрос подготовки к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко рассказал о том, что коммунальщики заканчивают переоборудование спецтехники и продолжают закупку песко-соляной смеси. На данный момент приобретено более 50 тонн реагентов.
Всего зимой на улицы города смогут выйти 280 единиц техники. Кроме того, заключены контракты на привлечение дополнительных машин.
Отмечается, что в 2023 году парк пополнили 10 машин, восемь из которых предназначены для уборки снега. Все они оснащены системой ГЛОНАСС.
14:34:44 28-09-2023
Это новая химия от которой все машины ржавеют? Сначала Новосибирск говорят начал, теперь и мы активно в это дело залезли. Ну да, это не снег отвозить посыпал само все растаяло, со всем остальным
16:56:31 28-09-2023
Отдельно и заранее большое "спасибо" за реагенты на дорогах. На всю эту кислоту, что разъедает машины и обувь, за грязь которое в - 20 летит в лобовое стекло. С такой заботой зимой можно и летних шинах ездить. Спасибо, спасибо, спасибо!
17:09:51 28-09-2023
В зимние месяцы другое оправдание. Как всегда зима приходит неожиданно. Для машин да. А люди как на ледовом катке ходят. И из год в год одни обещания. Где дела?
17:51:27 28-09-2023
Да всем известно, что тысячи единиц техники и сотни тысяч тонн реагентов. А убирать будут по миллиону тонн снега за сутки.