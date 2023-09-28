Чистить дороги коммунальщики будут круглосуточно

28 сентября 2023, 14:20, ИА Амител

Фото: barnaul.org

Городские власти обсудили вопрос подготовки к зиме. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Руководитель МБУ "Автодорстрой" Виктор Райко рассказал о том, что коммунальщики заканчивают переоборудование спецтехники и продолжают закупку песко-соляной смеси. На данный момент приобретено более 50 тонн реагентов.

Всего зимой на улицы города смогут выйти 280 единиц техники. Кроме того, заключены контракты на привлечение дополнительных машин.

Отмечается, что в 2023 году парк пополнили 10 машин, восемь из которых предназначены для уборки снега. Все они оснащены системой ГЛОНАСС.