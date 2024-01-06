Больше 500 человек пропало в Алтайском крае в 2023 году
Десятки человек остаются пропавшими без вести, сообщает "ЛизаАлерт"
06 января 2024, 09:46, ИА Амител
В 2023 году в поисковый отряд "ЛизаАлерт" по Алтайскому краю поступило 573 обращения, сообщается в соцсетях организации. Каждое обращение – это пропавший человек, за помощью в поисках которого обратились его родственники.
Большинство пропавших людей – 448 – были найдены живыми. Еще 49 человек обнаружены погибшими. Оставшиеся 76 человек не найдены. Их поиски продолжаются и по сей день, подчеркнули в "ЛизаАлерт".
Также поисковики отмечают, что среди всех, кто пропал в 2023 году, 143 ребенка.
Напомним, на днях всю Сибирь шокировало исчезновение баскетболиста БК "Барнаул" Антона Петухова. 20-летний спортсмен пропал в Красноярске, местные правоохранители и добровольцы начали его поиски. Позднее по камерам наблюдения полицейские установили, что молодой человек упал с моста в реку Енисей.
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