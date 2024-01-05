Пропавший 20-летний баскетболист "Барнаула" упал с моста в Енисей
Тело 20-летнего молодого человека ищут до сих пор
05 января 2024, 07:15, ИА Амител
20-летний баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, упал с моста в реку. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.
Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста.
Поиски тела 20-летнего спортсмена продолжаются.
Напомним, Антон Петухов пропал ночью 31 декабря. Молодой человек ушел из дома около 03:30 и больше не выходил на связь. По данным некоторых источников, на одной из тренировок парень получил серьезную травму и сильно переживал за дальнейшую карьеру.
Антон Петухов – воспитанник школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул".
07:54:26 05-01-2024
Баскетбол был важнее его жизни?
10:46:02 05-01-2024
Гость (07:54:26 05-01-2024) Баскетбол был важнее его жизни?... Так баскетбол - это и была вся жизнь
09:42:11 05-01-2024
Хлопчик в 33:30 ночи, пошёл падать с моста. Родители что говорят?
10:52:11 05-01-2024
Правоохранители изучили записи видеонаблюдения... Через несколько дней? У них там в Красноярске стратегический объект, мост, разве не должен находиться под постоянным неусыпным контролем операторов 24/7?
11:29:52 05-01-2024
никого не оказалось рядом, чтоб поддержать....Сил родителям
13:34:22 05-01-2024
Просто кроме баскетбола он ничего видел в силу молодости. Очень жаль парня.
16:16:21 05-01-2024
Дима (13:34:22 05-01-2024) Просто кроме баскетбола он ничего видел в силу молодости. Оч... все спортсмены так. некоторые даже родителей редко видят.
15:44:15 05-01-2024
Как же снова убеждаюсь: разговаривать надо с молодежью... на разные темы...разносторонне развивать... родителям- соболезнование...