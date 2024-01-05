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Пропавший 20-летний баскетболист "Барнаула" упал с моста в Енисей

Тело 20-летнего молодого человека ищут до сих пор

05 января 2024, 07:15, ИА Амител

Фото: БК "Барнаул"
Фото: БК "Барнаул"

20-летний баскетболист из клуба "Барнаул" Антон Петухов, пропавший накануне Нового года в Красноярске, упал с моста в реку. Об этом информирует пресс-служба регионального ГУ МВД.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что молодой человек упал в реку Енисей с Октябрьского моста.

Поиски тела 20-летнего спортсмена продолжаются.

Напомним, Антон Петухов пропал ночью 31 декабря. Молодой человек ушел из дома около 03:30 и больше не выходил на связь. По данным некоторых источников, на одной из тренировок парень получил серьезную травму и сильно переживал за дальнейшую карьеру.

Антон Петухов – воспитанник школы "Енисея" и ЦСКА. В последние годы он выступал за БК "Барнаул". 

Происшествия трагедия

Комментарии 8

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Гость

07:54:26 05-01-2024

Баскетбол был важнее его жизни?

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Гость

10:46:02 05-01-2024

Гость (07:54:26 05-01-2024) Баскетбол был важнее его жизни?... Так баскетбол - это и была вся жизнь

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Гость

09:42:11 05-01-2024

Хлопчик в 33:30 ночи, пошёл падать с моста. Родители что говорят?

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Гость

10:52:11 05-01-2024

Правоохранители изучили записи видеонаблюдения... Через несколько дней? У них там в Красноярске стратегический объект, мост, разве не должен находиться под постоянным неусыпным контролем операторов 24/7?

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Гость

11:29:52 05-01-2024

никого не оказалось рядом, чтоб поддержать....Сил родителям

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Дима

13:34:22 05-01-2024

Просто кроме баскетбола он ничего видел в силу молодости. Очень жаль парня.

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Элен без ребят

16:16:21 05-01-2024

Дима (13:34:22 05-01-2024) Просто кроме баскетбола он ничего видел в силу молодости. Оч... все спортсмены так. некоторые даже родителей редко видят.

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Ооо

15:44:15 05-01-2024

Как же снова убеждаюсь: разговаривать надо с молодежью... на разные темы...разносторонне развивать... родителям- соболезнование...

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