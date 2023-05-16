Больше 550 млн дополнительной помощи направят муниципалитетам Алтайского края
Деньги выделят для того, чтобы рассчитаться по расходам и отремонтировать муниципальную собственность
16 мая 2023, 18:25, ИА Амител
Муниципалитеты Алтайского края получат 567 миллионов рублей в качестве дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.
Из общей суммы 416,5 млн выделяют в качестве дотаций на сбалансированность. Деньги пойдут на обеспечение различных расходов муниципалитетов. В частности, местные власти рассчитаются за прохождение отопительного сезона, ремонт муниципальной собственности и работы по благоустройству.
11 мая Виктор Томенко внёс в АКЗС проект закона об уточнении параметров краевого бюджета. Муниципалитетам дополнительно направят 4,1 миллиарда рублей, а общий объём финансовой поддержки составит более 60 миллиардов рублей.
13:56:35 17-05-2023
Какие миллиарды, какая помощь!!??? Она не доходит до людей, как вы не поймете! 30 км от Барнаула, село Бураново, водонапорная башня вот вот рухнет! Мусором завалено всё! Зимой никто ничего не чистит! Газа нет! Машина дров 20 тыс! Машина угля 20 тыс! Главы убегают потому что в районе их не слышат! Дорог нет! О какой помощи вы говорите!?