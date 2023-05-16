Больше 550 млн дополнительной помощи направят муниципалитетам Алтайского края

Деньги выделят для того, чтобы рассчитаться по расходам и отремонтировать муниципальную собственность

16 мая 2023, 18:25, ИА Амител

Фото: flickr.com

Муниципалитеты Алтайского края получат 567 миллионов рублей в качестве дополнительной финансовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Из общей суммы 416,5 млн выделяют в качестве дотаций на сбалансированность. Деньги пойдут на обеспечение различных расходов муниципалитетов. В частности, местные власти рассчитаются за прохождение отопительного сезона, ремонт муниципальной собственности и работы по благоустройству.

11 мая Виктор Томенко внёс в АКЗС проект закона об уточнении параметров краевого бюджета. Муниципалитетам дополнительно направят 4,1 миллиарда рублей, а общий объём финансовой поддержки составит более 60 миллиардов рублей.