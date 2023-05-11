Доходы и расходы растут. Томенко внес в АКЗС законопроект об уточнении бюджета

Согласно поправкам, объём доходов вырастет на 2,580 млрд рублей, а расходов — на 8,428 млрд

11 мая 2023, 16:57, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко внёс на рассмотрение АКЗС законопроект об уточнении бюджета региона на 2023 год и на плановый период. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Согласно поправкам, объём доходов вырастет на 2,580 млрд рублей – до 147,192 млрд рублей. Изменение обусловлено увеличением прогноза налоговых и неналоговых доходов, а также дополнительными безвозмездными поступлениями в бюджет региона.

На что потратят дополнительные деньги?

Расходная часть должна увеличиться на 8,428 млрд рублей – до 174,123 млрд рублей. Средства направят на следующие цели:

реализацию краевой адресной инвестиционной программы и мероприятий по капремонту социально значимых объектов – 2,278 млрд рублей, в том числе на сертификаты детям-сиротам – 400 млн рублей;

дотации на финансовую поддержку органам местного самоуправления – 1,700 млрд рублей;

материальную помощь отдельным категориям граждан – 1,320 млрд рублей;

увеличение расходов дорожного фонда – 650 млн рублей;

модернизацию коммунальной инфраструктуры –612 млн рублей;

обеспечение лекарственными средствами – 450 млн рублей;

приобретение оборудования для учреждений здравоохранения – 380 млн рублей;

субсидии отдельным категориям граждан при догазификации – 220 млн рублей;

единовременные выплаты детям войны – 173 млн рублей;

развитие физической культуры и спорта – 170 млн рублей;

увеличение расходов на организацию летнего отдыха детей – 80 млн рублей;

приобретение автомобилей для скорой и неотложной медицинской помощи – 50 млн рублей.

Таким образом, в результате изменений дефицит бюджета Алтайского края увеличится на 5,848 млрд рублей. Он достигнет 26,831 млрд рублей. Подчёркивается, что это соответствует бюджетному законодательству. Рассмотреть поправки, внесённые Томенко, депутаты АКЗС должны будут на сессии 25 мая.



