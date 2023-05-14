Больше 77 миллионов направили на ремонт лицея № 3 в Барнауле
Полноценные работы проведут по всему пространству школы
14 мая 2023, 15:18, ИА Амител
Фото: пресс-служба регионального правительства
В Барнауле ремонтируют лицей № 3. На эти цели из бюджета выделили более 75 миллионов рублей, рассказали в региональном правительстве.
Отмечается, что полноценные работы проведут по всей территории школы. Здесь уже заменили коммуникации и работают над внутренней отделкой кабинетов. В школу закупят новую мебель и оборудование.
У каждого этажа будет своя цветовая гамма.
Также в правительстве отметили, что в лицее появится центр детских инициатив. Для него также закупят всё необходимое.
Комментарии 0