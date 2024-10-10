Метеопатам следует приготовиться: геоудары будут идти один за другим

10 октября 2024, 11:26, ИА Амител

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Земле угрожает очередная магнитная буря, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, в этот раз мощность геомагнитных ударов может быть очень высокой, а сама буря – весьма длительной.

О том, что известно о магнитной буре, которая придет на планету 10 октября, – в материале amic.ru.

1 Будет ли магнитная буря 10 октября 2024 года? Да. Ранее ученые сообщили о нескольких значительных вспышках на Солнце, после чего скорректировали свой прогноз. Теперь там указано, что на ближайшие дни мощность геомагнитных возмущений будет оставаться в "красной" зоне, что свидетельствует о магнитной буре. Причем начнется она уже сегодня. По прогнозу, это произойдет в самое ближайшее время – после 09:00 по московскому времени.

2 Насколько мощной будет магнитная буря 10 октября 2024 года? Из прогноза следует, что на пике мощность магнитной бури превысит 8 баллов. По классификации ученых это G4 – "очень сильная магнитная буря". Так что метеопатам, которые убеждены, что магнитные бури им вредят, следует готовиться к серьезным испытаниям.

3 Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится? Судя по прогнозу, буря будет затяжной. Геомагнитные колебания останутся в "красной" зоне как минимум в течение трех дней – 10, 11 и 12 октября. Причем 11 октября мощность также достигнет уровня G4. Лишь 12 октября геоудары ослабеют до первого уровня бури. Так что магнитосфера Земли успокоится не раньше 13 октября 2024 года.