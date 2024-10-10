Больше 8 баллов. Что за мощнейшая буря может накрыть Землю на несколько дней?
Метеопатам следует приготовиться: геоудары будут идти один за другим
10 октября 2024, 11:26, ИА Амител
Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Земле угрожает очередная магнитная буря, следует из прогноза на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным ученых, в этот раз мощность геомагнитных ударов может быть очень высокой, а сама буря – весьма длительной.
О том, что известно о магнитной буре, которая придет на планету 10 октября, – в материале amic.ru.
1
Будет ли магнитная буря 10 октября 2024 года?
Да. Ранее ученые сообщили о нескольких значительных вспышках на Солнце, после чего скорректировали свой прогноз.
Теперь там указано, что на ближайшие дни мощность геомагнитных возмущений будет оставаться в "красной" зоне, что свидетельствует о магнитной буре. Причем начнется она уже сегодня. По прогнозу, это произойдет в самое ближайшее время – после 09:00 по московскому времени.
2
Насколько мощной будет магнитная буря 10 октября 2024 года?
Из прогноза следует, что на пике мощность магнитной бури превысит 8 баллов. По классификации ученых это G4 – "очень сильная магнитная буря". Так что метеопатам, которые убеждены, что магнитные бури им вредят, следует готовиться к серьезным испытаниям.
3
Сколько продлится эта магнитная буря и когда она закончится?
Судя по прогнозу, буря будет затяжной. Геомагнитные колебания останутся в "красной" зоне как минимум в течение трех дней – 10, 11 и 12 октября.
Причем 11 октября мощность также достигнет уровня G4. Лишь 12 октября геоудары ослабеют до первого уровня бури.
Так что магнитосфера Земли успокоится не раньше 13 октября 2024 года.
4
Что нужно делать, чтобы не чувствовать себя плохо во время магнитной бури?
Напоминаем, что в научном мире нет единого мнения по поводу магнитных бурь. А многие видные ученые убеждены, что это космическое явление никак не влияет на организм человека.
Этой же позиции придерживается и большинство врачей. А потому они советуют не раздувать из магнитной бури большую проблему. Вместо этого они рекомендуют хорошо высыпаться, пить достаточно воды, не злоупотреблять жирной пищей и побольше времени проводить на свежем воздухе. Тогда ваш организм останется в тонусе, и магнитные бури будут ему не страшны.
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