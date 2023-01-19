"Эффект ноцебо". Алтайский врач о том, как на жителей края влияют перемены погоды

Кардиолог Анна Ефремушкина объяснила, почему перед бурей болит голова и крутит ноги

19 января 2023, 10:15, Вячеслав Кондаков

Фото: amic.ru

Всё больше людей в Алтайском крае жалуются на скверное самочувствие из-за плохой погоды. При резких перепадах температур и атмосферного давления многие говорят, что испытывают головные боли, слабость, тошноту и ставят себе диагноз "метеозависимость". Amic.ru узнал у доктора медицинских наук, главного внештатного кардиолога региона Анны Ефремушкиной о том, как на самом деле влияет погода на организм человека. Профессор уверена, что нельзя списывать все свои "болячки" на плохую погоду и вот почему.

У меня постоянно болит голова. Это всё из-за погоды?

Врач считает, что нет. По мнению Анны Ефремушкиной, метеочувствительность – это миф, который был придуман много лет назад. И люди до сих пор оправдывают своё недомогание именно сменой погоды. Однако никакого фундаментального исследования на тему того, как климат влияет на организм человека, в Алтайском крае не проводили. Нет и никакой официальной статистики, сколько людей жалуются врачам на усталость или боли в голове из-за изменений погоды.

На самом деле, считает эксперт, мы плохо себя чувствуем из-за хронических заболеваний. Атмосферные колебания лишь усиливают симптомы уже имеющихся "болячек". Изменение уровня влажности может незначительно вызывать дисбаланс химических веществ, головные боли, мигрени, апатию и иные болезненные ощущения, повлиять на сердечно-сосудистую систему человека. В этот момент человек может испытывать дискомфорт. Но в основном от этого страдают люди старше 45 лет.

"Метеозависимость – это не болезнь, а проявление заболеваний сердечно-сосудистой или нервной системы, астмы, артрита, делающих человека высокочувствительным к внешним обстоятельствам. Среди них – резкое изменение температуры воздуха, перепады атмосферного давления и геомагнитная активность. Чем старше человек – тем больше меняется сосудистая система и проявляются хронические заболевания", – рассказала amic.ru Анна Ефремушкина.

Тогда почему при смене погоды я плохо себя чувствую?

По словам специалиста, зачастую человек сам внушает себе, что раз изменилась погода, то ухудшится и самочувствие. Когда человек оценивает погоду за окном, то смотрит, прежде всего, есть на небе солнце или нет. Если есть – настроение хорошее. Солнца нет, пасмурно, дождь идёт – настроение плохое. Такое самовнушение, при котором человек верит в негативный эффект события и из-за этого чувствует себя хуже, учёные называют "эффектом ноцебы". В таком состоянии люди обычно преувеличивают побочные эффекты, например, говорят: "Голова не побаливает, а раскалывается".

А как же магнитные бури?

Многие люди, считает специалист, переоценивают опасность и магнитных бурь. Учёные уже давно пришли к выводу, что никакого серьёзного влияния на организм человека они не оказывают, говорит Ефремушкина.

Но у меня при смене погоды всё же болит голова. Почему? И что мне делать?

При понижении атмосферного давления развивается гипоксия, что приводит к головокружению, тошноте, сердечным и головным болям. Однако при правильно работающей сердечно-сосудистой системе человек не должен заметить этих перепадов. Поэтому те, у кого болит голова, крутит ноги или ноют суставы перед сменой погоды, считает Анна Ефремушкина, должны обязательно обратиться к невропатологу, чтобы выяснить причину этих болей. Не надо надеяться, что с улучшением погоды улучшится и самочувствие. Ведь настоящий источник проблемы не плохая погода, а что-то другое.

"Человек оправдывает своё недомогание тем, что подул ветер или резко похолодало. Если при смене погоды у человека начинает болеть голова, ему надо идти к неврологу и понять причину этих болей. С большой вероятностью они связаны с хроническими заболеваниями. Идите в больницу. Достаточно часто ко мне приходят люди с вегетативной нервной дисфункцией, с высокой частотой сердечных сокращений. Но это особенность нервной системы, которая никак не должна зависеть от погоды», – пояснила профессор.

А что может помочь, кроме врача?

Активный образ жизни, считает Анна Ефремушкина. Она рекомендует перестать жалеть себя и настроиться на физическую нагрузку.

"Нужно не курить, не употреблять алкоголь, следить за уровнем холестерина и правильно распределять физическую нагрузку. Если у человека нет сердечно-сосудистых заболеваний, то не должно быть никаких ограничений. Наукой уже доказано, что человек должен дожить либо до возникновения раковых клеток, либо до болезни Альцгеймера. Если человек умер раньше, то только из-за неправильного образа жизни", – уверена Анна Ефремушкина.

Врач рекомендует изменить и пищевые привычки. В качестве примера того, почему не нужно списывать всё на климат, она привела Японию. Там очень высокая влажность и суровый климат, но средняя продолжительность жизни выше, чем в самых солнечных странах. Дело в том, что японцы не злоупотребляют мясными продуктами, поэтому чувствуют себя хорошо и не жалуются на болячки.