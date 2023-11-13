Больше 900 многодетных матерей с января досрочно вышли на пенсию в Алтайском крае
Для того чтобы воспользоваться такой услугой, нужно выполнить ряд условий
13 ноября 2023, 20:40, ИА Амител
С начала 2023 года в Алтайском крае 910 многодетных матерей вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Алтайскому краю.
Выплаты получают 92 мамы пятерых детей, 123 женщины, родившие четверых детей, и 695 матерей троих детей.
Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо выполнить ряд условий, помимо числа детей: к моменту пенсии возраст детей должен быть не менее 8 лет; необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа, а также не менее 25,8 пенсионного коэффициента; мать не должна быть лишена родительских прав ни на одного своего ребёнка, а также не должен присутствовать факт отмены усыновления.
Мамы, воспитывающие пятерых детей и более, могут выти на пенсию в 50 лет, четверых – в 56, а троих – в 57.
Заявление о досрочном выходе на пенсию можно подать как в МФЦ, ОСФР, так и на "Госуслугах".
21:42:25 13-11-2023
Табор уходит в небо )))
08:10:59 14-11-2023
А казалось бы, что должно быть наоборот. Больше детей, больше и дольше работать надо, чтобы эту ораву прокормить.
09:56:26 14-11-2023
а за отцов когда возьмутся? почему им не сокращают?
10:03:36 14-11-2023
Гость (09:56:26 14-11-2023) а за отцов когда возьмутся? почему им не сокращают?... Когда Вы с 3-5 детьми отсидите в декретном лет 15 тогда и вам прилетит.
10:32:04 14-11-2023
Гость (10:03:36 14-11-2023) Когда Вы с 3-5 детьми отсидите в декретном лет 15 тогда и ва... от как. а они (многодетные отцы), что по курортам и санаториям? работают как кони. кормят свой клан. заботятся о потомстве.
10:44:23 14-11-2023
Гость (10:32:04 14-11-2023) от как. а они (многодетные отцы), что по курортам и санат... Они сами выбрали пахать яки конь.
13:02:54 14-11-2023
Гость (10:44:23 14-11-2023) Они сами выбрали пахать яки конь.... так вот. и я про то . пусть им тож сокращают ПенсВозр