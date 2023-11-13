Больше 900 многодетных матерей с января досрочно вышли на пенсию в Алтайском крае

Для того чтобы воспользоваться такой услугой, нужно выполнить ряд условий

13 ноября 2023, 20:40, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С начала 2023 года в Алтайском крае 910 многодетных матерей вышли на пенсию досрочно. Об этом сообщили в пресс-службе ОСФР по Алтайскому краю.

Выплаты получают 92 мамы пятерых детей, 123 женщины, родившие четверых детей, и 695 матерей троих детей.

Для того чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо выполнить ряд условий, помимо числа детей: к моменту пенсии возраст детей должен быть не менее 8 лет; необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа, а также не менее 25,8 пенсионного коэффициента; мать не должна быть лишена родительских прав ни на одного своего ребёнка, а также не должен присутствовать факт отмены усыновления.

Мамы, воспитывающие пятерых детей и более, могут выти на пенсию в 50 лет, четверых – в 56, а троих – в 57.

Заявление о досрочном выходе на пенсию можно подать как в МФЦ, ОСФР, так и на "Госуслугах".