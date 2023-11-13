Участие в программе будет происходить на добровольной основе

13 ноября 2023, 11:16, ИА Амител

Фото: amic.ru

В России с 1 января 2024 года стартует программа формирования долгосрочных сбережений, которая поможет накопить на пенсию, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.

"Участие в программе будет происходить на добровольной основе. Необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом", – отмечает издание.

Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее 2 тысяч рублей. Софинансирование длится в течение трех лет, государство подключается со второго года, а первый год участник оплачивает взносы сам.

"Максимальная сумма, которую государство добавит, – 36 тысяч рублей в год", – указала Ногайлиева.

Периодические выплаты смогут ежемесячно получать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, либо граждане, участвовавшие в программе не менее чем 15 лет. Эти выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет).

Ранее пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня, поскольку в сравнении с прожиточным минимумом пенсионера и средней зарплатой рост пенсий недостаточен.