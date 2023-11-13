Россиянам назвали еще один способ накопить на пенсию, стартующий в 2024 году
Участие в программе будет происходить на добровольной основе
13 ноября 2023, 11:16, ИА Амител
В России с 1 января 2024 года стартует программа формирования долгосрочных сбережений, которая поможет накопить на пенсию, рассказала "Прайму" ассистент кафедры трудового и социального права СПбГУ Фатима Ногайлиева.
"Участие в программе будет происходить на добровольной основе. Необходимо заключить соответствующий договор с негосударственным пенсионным фондом", – отмечает издание.
Государство принимает на себя обязательство софинансировать взносы граждан, если сумма взноса составляет не менее 2 тысяч рублей. Софинансирование длится в течение трех лет, государство подключается со второго года, а первый год участник оплачивает взносы сам.
"Максимальная сумма, которую государство добавит, – 36 тысяч рублей в год", – указала Ногайлиева.
Периодические выплаты смогут ежемесячно получать мужчины, достигшие 60 лет, и женщины, достигшие 55 лет, либо граждане, участвовавшие в программе не менее чем 15 лет. Эти выплаты могут быть пожизненными или срочными (на срок не менее 10 лет).
Ранее пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня, поскольку в сравнении с прожиточным минимумом пенсионера и средней зарплатой рост пенсий недостаточен.
11:24:15 13-11-2023
А как дело до выплат дойдет - "заморозят")
15:17:27 13-11-2023
Гость (11:24:15 13-11-2023) А как дело до выплат дойдет - "заморозят")... Или инфляция съест(((
11:26:49 13-11-2023
Было. Помнится, заманивали тем, что на каждую вложенную тобой тысячу государство добавит еще одну. И кто-то даже, помнится, повелся. Интересно бы почитать о том, что эти люди на итого получили.
11:29:08 13-11-2023
несите ваши денюшки...
11:33:51 13-11-2023
"Ранее пенсии россиян предложили поднять до мирового уровня" Это что новый анекдот? Хотел же Владимир Владимирович, Португалию догнать, что стыдно вспоминать.
11:33:52 13-11-2023
У меня всегда только один вопрос - тут в банк деньги страшно нести, ибо бывает всякое. Но в банке это хотя бы по закону твои деньги, личные. Твой счет, и ты можешь ими распоряжаться. А тут предлагается нести левому дяде, и деньги эти будут не твои. То есть дядя в любой момент может развести руками и сказать - извините, нам было нужнее, денег нет, но вы держитесь. Найдется хоть один возжелавший платить?
12:10:21 13-11-2023
Гость (11:33:52 13-11-2023) У меня всегда только один вопрос - тут в банк деньги страшно... не жмотесь, им они нужнее
11:37:26 13-11-2023
Государство так часто обманывало и меняло правила пенсионной "игры", что никакого доверия для дополнительного участия граждан ещё долго не будет.
12:00:48 13-11-2023
При подобных новостях не то что гордость за наше государство пробирает а стойкое чувство брезгливости возникает. Превратить пенсионера в ничтожество. Поиграть с ними напоследок в наперстки, вытащить последний рубль с пробегающего мимо пока еще живого человека....
12:02:31 13-11-2023
спасибо, но нет.
12:16:09 13-11-2023
Упаси господи
12:38:30 13-11-2023
Я твердо верю государству * И в честность правящих элит * В борьбу с коррупцией я верю * В русалок верю, в домовых
12:56:03 13-11-2023
Гость (12:38:30 13-11-2023) Я твердо верю государству * И в честность правящих элит * ... Я верю в честность Президента И неподкупность постовых, В заботу банков о клиентах, В русалок верю, в домовых...
12:53:09 13-11-2023
Дураков на Руси на сто лет вперёд припасено.(с)
13:38:33 13-11-2023
Что то напоминает поле чудес в стране дураков.Надеются найти таковых после разных авантюр с подобными фондами?
13:50:25 13-11-2023
Очередной лохотрон.
14:04:22 13-11-2023
Золото (лом, украшения, монеты, слитки), недвижимость, образование, здоровье, профессия - вот ваша пенсия.
17:04:50 13-11-2023
Читать научитесь олухи!!! Вам же русским по белому написали - "Максимальная сумма, которую государство добавит, – 36 тысяч рублей в год", – указала Ногайлиева. ----- заметили!? минус 36 тысяч рублей в год!