Больше четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Алтайском крае

Вся продукция была с этикетками известных брендов

14 июня 2023, 17:50, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Полицейские в Алтайском крае изъяли больше четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя и около шести тысяч пачек сигарет.

Часть товара правоохранители изъяли в Михайловском районе, еще часть – в Волчихинском. По предварительным данным, поставщик подделок проживает в Волчихе. Он стабильно отправлял свой товар на реализацию в районах.

Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.

Отмечается, что на упаковках были этикетки известных брендов.