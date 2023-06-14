Больше четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Алтайском крае
Вся продукция была с этикетками известных брендов
14 июня 2023, 17:50, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Полицейские в Алтайском крае изъяли больше четырех тысяч бутылок контрафактного алкоголя и около шести тысяч пачек сигарет.
Часть товара правоохранители изъяли в Михайловском районе, еще часть – в Волчихинском. По предварительным данным, поставщик подделок проживает в Волчихе. Он стабильно отправлял свой товар на реализацию в районах.
Все изъятое направили на экспертизу. Возбуждено уголовное дело.
Отмечается, что на упаковках были этикетки известных брендов.
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