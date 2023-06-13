На Алтае двое мужчин украли из дома пять литров спирта и все выпили
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело
13 июня 2023, 14:00, ИА Амител
Фото: 04.мвд.рф
В Онгудайском районе Республики Алтай двое ранее судимых мужчин проникли на веранду местного жителя и украли канистру с пятью литрами спирта.
Как сообщили в МВД региона, по оценке 64-летнего потерпевшего, сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей.
Подозреваемых задержали. Они признались, что совершили кражу еще в марте: зная, что дома никто не живет и хозяева бывают там только летом, они отправились туда искать ценности. Однако кроме спирта ничего не нашли.
Вернуть украденное не получилось: все выпили. Полицейские возбудили уголовное дело.
15:35:41 13-06-2023
фигасе они бухать
16:31:10 13-06-2023
Гость (15:35:41 13-06-2023) фигасе они бухать... Да ну нафиг, 5 литров спирта это 10 литров водки, а они еще в марте спирт сперли, так что ящик водки на 3 месяца на двоих вообще ни о чем)