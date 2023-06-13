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На Алтае двое мужчин украли из дома пять литров спирта и все выпили

В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело

13 июня 2023, 14:00, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф
Фото: 04.мвд.рф

В Онгудайском районе Республики Алтай двое ранее судимых мужчин проникли на веранду местного жителя и украли канистру с пятью литрами спирта.

Как сообщили в МВД региона, по оценке 64-летнего потерпевшего, сумма ущерба составила 2,5 тысячи рублей.  

Подозреваемых задержали. Они признались, что совершили кражу еще в марте: зная, что дома никто не живет и хозяева бывают там только летом, они отправились туда искать ценности. Однако кроме спирта ничего не нашли.

Вернуть украденное не получилось: все выпили. Полицейские возбудили уголовное дело.

Алтай Происшествия

Комментарии 2

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Гость

15:35:41 13-06-2023

фигасе они бухать

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Гость

16:31:10 13-06-2023

Гость (15:35:41 13-06-2023) фигасе они бухать... Да ну нафиг, 5 литров спирта это 10 литров водки, а они еще в марте спирт сперли, так что ящик водки на 3 месяца на двоих вообще ни о чем)

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