Больше миллиона гектаров посевов в России погибло из-за заморозков

При этом сами посевы существенно увеличились

17 августа 2024, 09:42, ИА Амител

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В период возвратных заморозков в России погибло более 1,1 миллиона гектаров посевов. Однако благодаря оперативной работе аграриев большую часть из них удалось пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами, пишет ТАСС.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках XI Открытого чемпионата России по пахоте, в России увеличились посевы высокомаржинальных культур. В частности, существенно выросли посевы зернобобовых культур — почти на 30%. Более чем на 17% увеличился сев гороха.

Кроме того, более чем на 9% увеличился сев под сахарной свеклой, на 7% — под масличными.