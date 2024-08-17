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Больше миллиона гектаров посевов в России погибло из-за заморозков

При этом сами посевы существенно увеличились

17 августа 2024, 09:42, ИА Амител

Поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/98987
Поле / Фото: pxhere.com/ru/photo/98987

В период возвратных заморозков в России погибло более 1,1 миллиона гектаров посевов. Однако благодаря оперативной работе аграриев большую часть из них удалось пересеять, в том числе высокомаржинальными культурами, пишет ТАСС.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в рамках XI Открытого чемпионата России по пахоте, в России увеличились посевы высокомаржинальных культур. В частности, существенно выросли посевы зернобобовых культур — почти на 30%. Более чем на 17% увеличился сев гороха.

Кроме того, более чем на 9% увеличился сев под сахарной свеклой, на 7% — под масличными.

"Надо отметить, что у нас в этом году абсолютный рекорд по площади посева под соей — более 4,3 миллиона гектаров. Также мы обновили рекорд по масличным, по рапсу, и в том числе по льну масличному", — добавил Разин.

сельское хозяйство

Комментарии 5

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Заголовок огонь

09:48:58 17-08-2024

Гектар это ничто, это капля в море.

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гость

10:43:46 17-08-2024

Заголовок огонь (09:48:58 17-08-2024) Гектар это ничто, это капля в море.... а затраты на пересев 1.1 миллиона гектар,тоже капля в море?

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Больше гектара посевов погибло

11:32:25 17-08-2024

Как теперь жить будем?

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Гость

22:21:14 17-08-2024

Больше гектара посевов погибло (11:32:25 17-08-2024) Как теперь жить будем?... как и всегда- выживать...

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Musik

15:40:15 18-08-2024

Глобальное ж потепление?
Сажаете анананасы!

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