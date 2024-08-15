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Дыни в России подорожали на 10%

В августе цена на них немного снизилась

15 августа 2024, 11:46, ИА Амител

Дыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/813100
Дыня / Фото: pxhere.com/ru/photo/813100

Аналитики компании АТОЛ изучили изменение средней стоимости арбузов и дынь и поделились результатами своего исследования с "Газетой.Ru".

Оказалось, что в июле арбузы можно было купить в среднем за 72 рубля за килограмм. Это на 2% дороже, чем в июле прошлого года. Однако уже в первые две недели августа цена на эту ягоду снизилась на 29%, составив 51 рубль за килограмм.

Дыни также подорожали: в июле за 1 кг этой ягоды в среднем платили 131 рубль, что на 10% больше, чем в июле прошлого года. В августе стоимость дынь снизилась на 25% — до 98 рублей за килограмм.

Данные о продажах были получены с помощью программного обеспечения АТОЛ Sigma.

цены

Комментарии 4

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Бдыщ...

12:56:26 15-08-2024

Дрянь редкостная-недозрелые...

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Гость

13:01:17 15-08-2024

на саду в этом году дыни хорошо наросли.

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Мусик

13:24:10 15-08-2024

Гость (13:01:17 15-08-2024) на саду в этом году дыни хорошо наросли.... вот домашнюю я б прикупил.

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Гость

20:59:27 15-08-2024

Россия очень большая, с разным климатом и разной транспортной доступностью, необходимо указывать конкретные регионы. В Барнауле цены в июле -августе 2024 г. на арбузы 30-33 руб. за килограмм, дыни 70 руб. за килограмм, что в два раза дороже, чем в 2023 году.

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