Дыни в России подорожали на 10%
В августе цена на них немного снизилась
15 августа 2024, 11:46, ИА Амител
Аналитики компании АТОЛ изучили изменение средней стоимости арбузов и дынь и поделились результатами своего исследования с "Газетой.Ru".
Оказалось, что в июле арбузы можно было купить в среднем за 72 рубля за килограмм. Это на 2% дороже, чем в июле прошлого года. Однако уже в первые две недели августа цена на эту ягоду снизилась на 29%, составив 51 рубль за килограмм.
Дыни также подорожали: в июле за 1 кг этой ягоды в среднем платили 131 рубль, что на 10% больше, чем в июле прошлого года. В августе стоимость дынь снизилась на 25% — до 98 рублей за килограмм.
Данные о продажах были получены с помощью программного обеспечения АТОЛ Sigma.
12:56:26 15-08-2024
Дрянь редкостная-недозрелые...
13:01:17 15-08-2024
на саду в этом году дыни хорошо наросли.
13:24:10 15-08-2024
Гость (13:01:17 15-08-2024) на саду в этом году дыни хорошо наросли.... вот домашнюю я б прикупил.
20:59:27 15-08-2024
Россия очень большая, с разным климатом и разной транспортной доступностью, необходимо указывать конкретные регионы. В Барнауле цены в июле -августе 2024 г. на арбузы 30-33 руб. за килограмм, дыни 70 руб. за килограмм, что в два раза дороже, чем в 2023 году.