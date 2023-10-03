Исполнительницу, которую выделил певец, он назвал царицей

03 октября 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, кого из современных артистов он считает лучшим на сцене. Его слова передает "Комсомольская правда".

По мнению Киркорова, на сегодняшний день лучшей в стране является Анна Asti. Исполнительницу Киркоров назвал царицей.

Киркоров отметил, что он одним из первых услышал новый альбом певицы.

Ранее стало известно, кого россияне признали лучшим артистом.