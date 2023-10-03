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Больше не король. Киркоров назвал артиста № 1 на российской сцене

Исполнительницу, которую выделил певец, он назвал царицей

03 октября 2023, 17:02, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, кого из современных артистов он считает лучшим на сцене. Его слова передает "Комсомольская правда".

По мнению Киркорова, на сегодняшний день лучшей в стране является Анна Asti. Исполнительницу Киркоров назвал царицей.

Киркоров отметил, что он одним из первых услышал новый альбом певицы.

Ранее стало известно, кого россияне признали лучшим артистом. 

музыка

Комментарии 6

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Гость

18:00:36 03-10-2023

Это потому что певица Слава обещала рассказать про Филю что-то такое... от чего у всех волосы встанут дыбом?.. даже под мышками...

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Максимка

19:03:45 03-10-2023

Гость (18:00:36 03-10-2023) Это потому что певица Слава обещала рассказать про Филю что-... а король то голый,эъ филя филя просрал свою корону,ну ничего зверев своей поделится. и собачек не бойся они не кусаются если не злить,радуйся что тебя ногой не трогают как панина. может тебе у галкина пугачиху отбить как раньше? станешь её летучей мышкой

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Элен без ребят

19:47:58 03-10-2023

кто это?

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Гость

23:56:23 03-10-2023

Послушал - голос хороший. Ей бы еще хороших композиторов, чтобы не только попса для девочек, которые пуляют ей лайки со страшной силой.

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Гость

09:36:41 04-10-2023

Он её продюсер?

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Гость

16:53:14 04-10-2023

Зачем выходцев с незалежной вообще пускают в Российский эфир?

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