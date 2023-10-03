Больше не король. Киркоров назвал артиста № 1 на российской сцене
Исполнительницу, которую выделил певец, он назвал царицей
03 октября 2023, 17:02, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Российский певец Филипп Киркоров рассказал о том, кого из современных артистов он считает лучшим на сцене. Его слова передает "Комсомольская правда".
По мнению Киркорова, на сегодняшний день лучшей в стране является Анна Asti. Исполнительницу Киркоров назвал царицей.
Киркоров отметил, что он одним из первых услышал новый альбом певицы.
Ранее стало известно, кого россияне признали лучшим артистом.
18:00:36 03-10-2023
Это потому что певица Слава обещала рассказать про Филю что-то такое... от чего у всех волосы встанут дыбом?.. даже под мышками...
19:03:45 03-10-2023
Гость (18:00:36 03-10-2023) Это потому что певица Слава обещала рассказать про Филю что-... а король то голый,эъ филя филя просрал свою корону,ну ничего зверев своей поделится. и собачек не бойся они не кусаются если не злить,радуйся что тебя ногой не трогают как панина. может тебе у галкина пугачиху отбить как раньше? станешь её летучей мышкой
19:47:58 03-10-2023
кто это?
23:56:23 03-10-2023
Послушал - голос хороший. Ей бы еще хороших композиторов, чтобы не только попса для девочек, которые пуляют ей лайки со страшной силой.
09:36:41 04-10-2023
Он её продюсер?
16:53:14 04-10-2023
Зачем выходцев с незалежной вообще пускают в Российский эфир?