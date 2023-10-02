SHAMAN стал певцом года по версии россиян
Голоса за него отдали больше 30% опрошенных
02 октября 2023, 17:04, ИА Амител
Кадр из видеоклипа
SHAMANа признали лучшим певцом года. Об этом сообщает ВЦИОМ.
Свои голоса за Ярослава Дронова отдали 33% голосовавших. 11% собрал прошлогодний лидер народного рейтинга Олег Газманов. На третьем месте оказался Николай Басков, которому отдали 10% голосов.
Женщины чаще выделяли SHAMANа, чем мужчины. Также отмечается, что свой голос за него чаще отдавали люди старше 45 лет.
Ранее сообщалось, что билеты на концерты Ярослава Дронова продаются отлично, а вот у некоторых его коллег дела идут так себе.
17:06:53 02-10-2023
В каких войсках этот патриот служил ?
17:47:54 02-10-2023
Гость (17:06:53 02-10-2023) В каких войсках этот патриот служил ?... Сцена - его передовая. За ним идут миллионы в стране и те, кто сейчас на передовой.
20:52:13 02-10-2023
Гость (17:47:54 02-10-2023) Сцена - его передовая. За ним идут миллионы в стране и те, к... Отслужи, как надо и вернись (немного переиначила сова известной песни)
17:33:41 02-10-2023
Ну если уж соц опросы за шамана, значит точно он одет на чью-то мохнатую руку...
17:36:44 02-10-2023
Сейчас привезёт к нам из Наукограда новых тараканов.
17:45:03 02-10-2023
Голосок белокурого арийского мальчика щекочет националистические чувства отдельных персонажей.
18:05:53 02-10-2023
Гость (17:45:03 02-10-2023) Голосок белокурого арийского мальчика щекочет националистиче... Ну не всем же вашу любимую картаво-либерастную эстраду слушать...
17:54:23 02-10-2023
Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-националиста?
18:21:55 02-10-2023
Гость (17:54:23 02-10-2023) Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-наци... я с вами). помню его еще в дошаманные времена. всегда вызывал отвращение и видно было, что горлопан- конъюнктурщик.
20:32:46 02-10-2023
Гость (17:54:23 02-10-2023) Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-наци... Меня не хватает даже на послушать.
18:27:50 02-10-2023
Какие времена такие герои.
07:31:12 03-10-2023
Здесь перепись любителей монеточек-копилочек, фараонов и прочих лигалайзов? Езжайте отсюда вслед за своими кумирами, вам тут не рады.
15:59:49 03-10-2023
Гость (07:31:12 03-10-2023) Здесь перепись любителей монеточек-копилочек, фараонов и про... "Бутырка" никуда не уезжала)))