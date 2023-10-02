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SHAMAN стал певцом года по версии россиян

Голоса за него отдали больше 30% опрошенных

02 октября 2023, 17:04, ИА Амител

Кадр из видеоклипа
Кадр из видеоклипа

SHAMANа признали лучшим певцом года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Свои голоса за Ярослава Дронова отдали 33% голосовавших. 11% собрал прошлогодний лидер народного рейтинга Олег Газманов. На третьем месте оказался Николай Басков, которому отдали 10% голосов.

Женщины чаще выделяли SHAMANа, чем мужчины. Также отмечается, что свой голос за него чаще отдавали люди старше 45 лет. 

Ранее сообщалось, что билеты на концерты Ярослава Дронова продаются отлично, а вот у некоторых его коллег дела идут так себе

культура музыка

Комментарии 13

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Гость

17:06:53 02-10-2023

В каких войсках этот патриот служил ?

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Гость

17:47:54 02-10-2023

Гость (17:06:53 02-10-2023) В каких войсках этот патриот служил ?... Сцена - его передовая. За ним идут миллионы в стране и те, кто сейчас на передовой.

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Светлана

20:52:13 02-10-2023

Гость (17:47:54 02-10-2023) Сцена - его передовая. За ним идут миллионы в стране и те, к... Отслужи, как надо и вернись (немного переиначила сова известной песни)

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Гость

17:33:41 02-10-2023

Ну если уж соц опросы за шамана, значит точно он одет на чью-то мохнатую руку...

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Гость

17:36:44 02-10-2023

Сейчас привезёт к нам из Наукограда новых тараканов.

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Гость

17:45:03 02-10-2023

Голосок белокурого арийского мальчика щекочет националистические чувства отдельных персонажей.

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Гость

18:05:53 02-10-2023

Гость (17:45:03 02-10-2023) Голосок белокурого арийского мальчика щекочет националистиче... Ну не всем же вашу любимую картаво-либерастную эстраду слушать...

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Гость

17:54:23 02-10-2023

Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-националиста?

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Элен без ребят

18:21:55 02-10-2023

Гость (17:54:23 02-10-2023) Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-наци... я с вами). помню его еще в дошаманные времена. всегда вызывал отвращение и видно было, что горлопан- конъюнктурщик.

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Гость

20:32:46 02-10-2023

Гость (17:54:23 02-10-2023) Меня одного не трогает за душу творчество этого монархо-наци... Меня не хватает даже на послушать.

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Гость

18:27:50 02-10-2023

Какие времена такие герои.

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Гость

07:31:12 03-10-2023

Здесь перепись любителей монеточек-копилочек, фараонов и прочих лигалайзов? Езжайте отсюда вслед за своими кумирами, вам тут не рады.

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Гость

15:59:49 03-10-2023

Гость (07:31:12 03-10-2023) Здесь перепись любителей монеточек-копилочек, фараонов и про... "Бутырка" никуда не уезжала)))

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