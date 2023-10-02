Голоса за него отдали больше 30% опрошенных

02 октября 2023, 17:04, ИА Амител

Кадр из видеоклипа

SHAMANа признали лучшим певцом года. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Свои голоса за Ярослава Дронова отдали 33% голосовавших. 11% собрал прошлогодний лидер народного рейтинга Олег Газманов. На третьем месте оказался Николай Басков, которому отдали 10% голосов.

Женщины чаще выделяли SHAMANа, чем мужчины. Также отмечается, что свой голос за него чаще отдавали люди старше 45 лет.

Ранее сообщалось, что билеты на концерты Ярослава Дронова продаются отлично, а вот у некоторых его коллег дела идут так себе.