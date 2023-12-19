Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ, но коснутся они только определенных категорий

19 декабря 2023, 18:10, ИА Амител

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Банки будут вынуждены перестать взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий закон 19 декабря подписал президент Владимир Путин. Однако затронет он не всех россиян, а лишь определенные группы граждан. О ком идет речь и когда документ вступит в законную силу, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

С кого банки не будут взимать комиссию при оплате коммунальных услуг?

Банки и платежные агенты прекратят взимать комиссию при оплате коммунальных услуг, а также пеней или неполную оплату ЖКУ с пенсионеров и россиян, которые нуждаются в социальной поддержке, сообщает ТАСС.

Кроме того, комиссия будет отменена при перечислении платы за жилое помещение. Соответствующий законопроект, который, по сути, накладывает вето на банковские комиссии при оплате ЖКУ, подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.

Когда можно будет оплачивать ЖКУ в банке без комиссии?

Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года – с этого времени финансовые организации будут вынуждены отказаться от своей прибыли в виде комиссии.

Отметим, что в почтовых отделениях свой процент будут брать, как это и было раньше: запрет на взимание комиссий на организации федеральной почтовой связи не распространяется.

А кто относится к нуждающимся в соцподдержке?

Сейчас достоверно известно только об освобождении от банковской комиссии пенсионеров. Итоговый перечень категорий граждан, которым тоже повезло, установит правительство РФ. И сделать это должны оперативно. Но уже сейчас можно предположить, что в список также могут войти малоимущие, ветераны боевых действий, и, возможно, многодетные семьи.