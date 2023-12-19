Больше никаких переплат. Правда ли, что банки отменят комиссии при оплате услуг ЖКХ?
Путин отменил комиссии при оплате ЖКХ, но коснутся они только определенных категорий
19 декабря 2023, 18:10, ИА Амител
Банки будут вынуждены перестать взимать комиссию при оплате жилищно-коммунальных услуг. Соответствующий закон 19 декабря подписал президент Владимир Путин. Однако затронет он не всех россиян, а лишь определенные группы граждан. О ком идет речь и когда документ вступит в законную силу, рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".
С кого банки не будут взимать комиссию при оплате коммунальных услуг?
Банки и платежные агенты прекратят взимать комиссию при оплате коммунальных услуг, а также пеней или неполную оплату ЖКУ с пенсионеров и россиян, которые нуждаются в социальной поддержке, сообщает ТАСС.
Кроме того, комиссия будет отменена при перечислении платы за жилое помещение. Соответствующий законопроект, который, по сути, накладывает вето на банковские комиссии при оплате ЖКУ, подписал президент Владимир Путин, он опубликован на официальном портале правовой информации.
Когда можно будет оплачивать ЖКУ в банке без комиссии?
Закон вступит в силу с 1 июля 2024 года – с этого времени финансовые организации будут вынуждены отказаться от своей прибыли в виде комиссии.
Отметим, что в почтовых отделениях свой процент будут брать, как это и было раньше: запрет на взимание комиссий на организации федеральной почтовой связи не распространяется.
А кто относится к нуждающимся в соцподдержке?
Сейчас достоверно известно только об освобождении от банковской комиссии пенсионеров. Итоговый перечень категорий граждан, которым тоже повезло, установит правительство РФ. И сделать это должны оперативно. Но уже сейчас можно предположить, что в список также могут войти малоимущие, ветераны боевых действий, и, возможно, многодетные семьи.
19:42:11 19-12-2023
Там комиссия то копейки, а выставляют, как манну небесную, из каждого утюга с этой отменой комиссии. Лучше бы следили за ростом цен. Тут уже всем категориям граждан аукается. Народ обнищал, а тут надо же, благодать снизошла, 150 рублей люди экономят...
19:46:27 19-12-2023
Гость (19:42:11 19-12-2023) Там комиссия то копейки, а выставляют, как манну небесную, и... для кого-то и 150 руб. деньги.
21:15:08 19-12-2023
Гость (19:42:11 19-12-2023) Там комиссия то копейки, а выставляют, как манну небесную, и... Верно, надо показать какие они благодетели перед выборами, нашли самое копеечные место, шуму зато сколько можно создать в СМИ.
22:04:02 19-12-2023
Гость (19:42:11 19-12-2023) Там комиссия то копейки, а выставляют, как манну небесную, и... Комиссия 50 рублей при оплате ЖКУ в размере 5000 рублей, что составляет 0,1 %. Это не все прибыль, прибыль в комиссии только 10 - 20 %
09:09:29 20-12-2023
Гость (22:04:02 19-12-2023) Комиссия 50 рублей при оплате ЖКУ в размере 5000 рублей, чт... 50 рублей от 5 тысяч рублей это 1%, а не 0,1% если что)
23:11:51 20-12-2023
Гость (09:09:29 20-12-2023) Гость (22:04:02 19-12-2023) Комиссия 50 рублей при оп... Прошу прощения, ошибка не допустима, заметил после отправки, но не исправил.
09:52:30 20-12-2023
ну теперь заживем! ирония - если что
09:54:35 20-12-2023
посмотрел квитанции - съэкономлю 62 рубля, мдаа...
13:20:32 20-12-2023
Посмотрела квитанции - съеэкономлю 300 рублей, ведь даже с квитанции на 120 рублей берут комиссию 50 руб. Почти половина на комиссию. А ведь раньше банки никаких комиссий не брали, почему им позволили так наживаться на наших платежах?
15:36:18 20-12-2023
Пенсионерка (13:20:32 20-12-2023)А ведь раньше банки никаких комиссий не с 2016 года с каждой квитанции идет строка - вознаграждение банку. Онлайн меньше процент. Люди не читают чеки.
15:27:25 20-12-2023
Ну, теперь заживееем припеваючи!
15:35:09 20-12-2023
Елена (15:27:25 20-12-2023) Ну, теперь заживееем припеваючи! ... Наивные. они эту выгоду не потеряют - где нибудь еще впихнут.