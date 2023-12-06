В Госдуме рассматривают законопроект, который позволит малоимущим гражданам зарабатывать больше денег

06 декабря 2023, 16:19, ИА Амител

Фото: amic.ru

Россиянам с маленькими доходами могут разрешить открывать специальные социальные вклады, чтобы они могли иметь дополнительный заработок. Соответствующий законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении, пишет ТАСС. По таким вкладам людям будут начислять гарантированные проценты, а деньги будут надежно защищены. Помимо этого, появятся социальные счета, которые можно будет открывать на льготных условиях.

О том, кто будет иметь право на социальный вклад и сколько денег можно будет зарабатывать, – в материале amic.ru.

1 Что такое социальный вклад? Это новый социальный банковский продукт, который предлагают внедрить в России. Такие вклады будут доступны только россиянам с маленьким уровнем дохода и будут гарантировать им дополнительный доход. Условия таких вкладов сделают специальными: строгий лимит и фиксированная ставка. При этом банки, которые будут уполномочены открывать подобные вклады, не вправе отказывать россиянам в оформлении.

2 Кто сможет открывать социальные вклады? Право на социальный вклад будут иметь россияне, которые уже получают различные меры соцподдержки. Как говорится в законопроекте, банки будут учитывать среднедушевой доход заявителя, а также сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).

3 В каких банках можно будет открыть социальный вклад? Такое право власти предоставят банкам, которые имеют лицензию Банка России, разрешающую "привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открытие и ведение банковских счетов физических лиц", а также участвующим в системе обязательного страхования вкладов в банках. Впрочем, это даже не право, а, скорее, обязанность. Если заявитель соответствует всем требованиям, банк не сможет отказать в открытии вклада или счета.

4 На каких условиях можно будет открыть социальный вклад для малоимущих? Операции по социальным вкладам будет разрешено проводить только в рублях. При этом будет определена максимальная сумма, которую можно положить в качестве вклада – 50 тысяч рублей. Важно: один гражданин может открыть только один социальный вклад и один социальный счет. Социальный вклад можно будет открыть сроком до одного года. Но затем, если заявитель по прежнему имеет право, длительность вклада могут продлить. "С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки", – цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.

5 Сколько можно будет зарабатывать благодаря социальному вкладу? Россияне, оформившие социальный вклад, будут получать проценты ежемесячно. Эти деньги им будут перечислять на специальный социальный счет. Ставка по этому вкладу будет переменной – доходность должна быть не меньше уровня ключевой ставки, увеличенного на один процент.

6 Как можно будет открыть социальный вклад? Через "Госуслуги". Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, все банки, которые будут предоставлять социальные услуги, должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов. "То есть средства будут защищены. Эта целевая мера поддержки граждан с низкими доходами, которые получают пособия и выплаты. Эти вклады позволят защитить небольшие накопления граждан от инфляционных рисков, повысить доверие к банковской системе, а также оказать благоприятное влияние на формирование кредитной истории граждан с низкими доходами", – передает слова депутата ТАСС

7 Что такое социальный счет? Это банковский счет, который тоже смогут оформлять только граждане с невысокими доходами. По закону банкам нельзя будет взимать с клиентов комиссии за открытие и обслуживание такого счета, а также за предоставление и использование национального платежного инструмента. Банковские операции, объем которых не превышает 15 тысяч рублей в месяц, по социальному счету тоже будут бесплатными.