До 50 тысяч рублей. Когда появятся соцвклады для бедных и кто сможет ими пользоваться
В Госдуме рассматривают законопроект, который позволит малоимущим гражданам зарабатывать больше денег
06 декабря 2023, 16:19, ИА Амител
Фото: amic.ru
Россиянам с маленькими доходами могут разрешить открывать специальные социальные вклады, чтобы они могли иметь дополнительный заработок. Соответствующий законопроект уже приняли в Госдуме в первом чтении, пишет ТАСС. По таким вкладам людям будут начислять гарантированные проценты, а деньги будут надежно защищены. Помимо этого, появятся социальные счета, которые можно будет открывать на льготных условиях.
О том, кто будет иметь право на социальный вклад и сколько денег можно будет зарабатывать, – в материале amic.ru.
1
Что такое социальный вклад?
Это новый социальный банковский продукт, который предлагают внедрить в России. Такие вклады будут доступны только россиянам с маленьким уровнем дохода и будут гарантировать им дополнительный доход.
Условия таких вкладов сделают специальными: строгий лимит и фиксированная ставка. При этом банки, которые будут уполномочены открывать подобные вклады, не вправе отказывать россиянам в оформлении.
2
Кто сможет открывать социальные вклады?
Право на социальный вклад будут иметь россияне, которые уже получают различные меры соцподдержки. Как говорится в законопроекте, банки будут учитывать среднедушевой доход заявителя, а также сведения из Единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО).
3
В каких банках можно будет открыть социальный вклад?
Такое право власти предоставят банкам, которые имеют лицензию Банка России, разрешающую "привлечение денежных средств физических лиц во вклады (до востребования и на определенный срок), открытие и ведение банковских счетов физических лиц", а также участвующим в системе обязательного страхования вкладов в банках.
Впрочем, это даже не право, а, скорее, обязанность. Если заявитель соответствует всем требованиям, банк не сможет отказать в открытии вклада или счета.
4
На каких условиях можно будет открыть социальный вклад для малоимущих?
Операции по социальным вкладам будет разрешено проводить только в рублях. При этом будет определена максимальная сумма, которую можно положить в качестве вклада – 50 тысяч рублей.
Важно: один гражданин может открыть только один социальный вклад и один социальный счет.
Социальный вклад можно будет открыть сроком до одного года. Но затем, если заявитель по прежнему имеет право, длительность вклада могут продлить.
"С учетом того, что меры социальной поддержки, получатель которых будет иметь право на получение социальных банковских продуктов, устанавливаются (подтверждаются) по заявлению для гражданина на срок не более одного года, законопроектом предусматривается срочность социального банковского вклада и действия специальных условий социального банковского счета в один год с возможностью их пролонгации на такой же срок при условии, что гражданин остается получателем мер социальной поддержки", – цитирует ТАСС пояснительную записку к документу.
5
Сколько можно будет зарабатывать благодаря социальному вкладу?
Россияне, оформившие социальный вклад, будут получать проценты ежемесячно. Эти деньги им будут перечислять на специальный социальный счет.
Ставка по этому вкладу будет переменной – доходность должна быть не меньше уровня ключевой ставки, увеличенного на один процент.
6
Как можно будет открыть социальный вклад?
Через "Госуслуги". Об этом рассказал зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. По его словам, все банки, которые будут предоставлять социальные услуги, должны участвовать в системе обязательного страхования вкладов.
"То есть средства будут защищены. Эта целевая мера поддержки граждан с низкими доходами, которые получают пособия и выплаты. Эти вклады позволят защитить небольшие накопления граждан от инфляционных рисков, повысить доверие к банковской системе, а также оказать благоприятное влияние на формирование кредитной истории граждан с низкими доходами", – передает слова депутата ТАСС.
7
Что такое социальный счет?
Это банковский счет, который тоже смогут оформлять только граждане с невысокими доходами. По закону банкам нельзя будет взимать с клиентов комиссии за открытие и обслуживание такого счета, а также за предоставление и использование национального платежного инструмента.
Банковские операции, объем которых не превышает 15 тысяч рублей в месяц, по социальному счету тоже будут бесплатными.
8
Когда в России появятся социальные счета и вклады?
Для начала нужно, чтобы документ приняли во втором и третьем чтениях, а затем его подписал президент. Но если это случится, закон вступит в силу 1 июля 2024 года.
16:49:29 06-12-2023
Очередной банковский продукт, почему-то занимается им государство, с каких пор банки стали государственными, и в чем социальность этого вклада, я так и не поняла, вот если бы государство само положило малоимущим на счёт 50000, а потом ежемесячно платило с этих денег проценты, тогда это помощь действительно была социальная, а так как они предлагают, обычный банковский продукт.
17:13:10 06-12-2023
Так оно и будет. Гос ' во положит на счёт малоимущих 50тыс., но эти деньги взять будет нельзя - только проценты будут перечисляться, на карту или сбер.счёт. По нынешнему курсу 15% +1%, доход едемесячно будет 650руб. Вот этими деньгами малоимущие и смогут пользоваться.
18:36:01 06-12-2023
Гость (17:13:10 06-12-2023) Так оно и будет. Гос ' во положит на счёт малоимущих 50тыс.,... Не обманывай народ, где написано, что государство положит на счёт 50000, ты сам должен положить, а государство будет тебе платить повышенный %, вот и вся социальность, а денежки положи и не тронь установленное время.
20:37:00 06-12-2023
Гость (18:36:01 06-12-2023) Не обманывай народ, где написано, что государство положит на... Не в этой статье написано, а в документах, проекте закона, внесённом в ГД. Олух, смотри ТВ хоть иногда, новости первого канала
17:21:33 06-12-2023
Мутновато))))
23:30:55 06-12-2023
А как малоимущие должны выкроить из своего потребления 50 тысяч для получения 650 рублей? Смех да и только.
04:07:53 07-12-2023
наверняка сумма, которую можно будет снять ежемесячно, будет включаться в общий доход малоимущего и будет учитываться при начислении субсидии на жильё. Ну и какая помощь ему, когда доход увеличится, но субсидия станет меньше? Этот проект выгоден банкам, и только. А бедные сами по себе.