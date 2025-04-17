Больше полос, меньше пробок. Как обновили Чуйский тракт перед новым туристическим сезоном
В прошлом году часть трассы расширили до четырех полос
17 апреля 2025, 11:45, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае завершили значительный этап модернизации одной из самых живописных дорог России – Р-256 "Чуйский тракт". На участке с 234-го по 258-й километр в Косихинском районе дорогу расширили до четырех полос. Общая длина обновленного участка составила 23 километра, из которых шесть километров были введены в эксплуатацию досрочно. Работы проводили в том числе и за счет средств, собранных с большегрузов через систему "Платон".
Расширение Чуйского тракта имеет особую значимость в туристический сезон, когда интенсивность движения достигает более 20 тысяч автомобилей в сутки. Новые полосы не только увеличили пропускную способность, но и повысили безопасность движения, значительно сократив время в пути.
На обновленном участке провели восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, отремонтировали 20 водопропускных труб, смонтировали 3,5 км линии электроосвещения, а также установили четыре современные остановочные площадки с автопавильонами. Для предотвращения выезда на встречную полосу установили осевое барьерное ограждение, а возле поселка Украинского и райцентра Косиха появились удобные разворотные петли.
Работы на Чуйском тракте продолжаются. Так, до октября 2026 года должен быть отремонтирован участок дороги между 28-м и 33-м километрами (Новосибирская область). Стоимость контракта – 67 млн рублей.
Основную часть средств на ремонт Чуйского тракта выделяет федеральный бюджет. Важным источником пополнения Федерального дорожного фонда являются сборы с большегрузного транспорта через "Платон". Благодаря этому в Сибири за последние годы удалось обновить и отремонтировать значительное количество дорог, которые являются важными транспортными артериями для экономики страны.
12:57:39 17-04-2025
Обновили перед сезоном?
Или перед московскими покупателям земель алтайских!?...
13:41:39 18-04-2025
Гость (12:57:39 17-04-2025) Обновили перед сезоном? Или перед московскими покупателя... Москвичам делать нефиг ездить по дороге в районе Косихи. Везде тебе москвич мерещится.
12:59:48 17-04-2025
"до октября 2026 года должен быть отремонтирован участок дороги между 28-м и 33-м километрами"
- получается, будут делать по 2.5 км в год? К концу 21 столетия до Бийска 4 полосы доделают?
13:03:29 17-04-2025
Дорожники, айда к нам на павлик!!
13:09:15 17-04-2025
Когда от Барнаула до аи всего 250 км а едешь с учётом "безопасного" знаки да камеры вождения 40-70 а это 4- 5 часов это прям ещё если повезёт на пробку не нарвешся на кой ваши 4 полосы. Также и 15 лет назад ездили по одной полосе
14:59:22 17-04-2025
Что же так медленно???
21:20:09 17-04-2025
У китайцев скорости строительства получились бы