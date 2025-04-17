Больше полос, меньше пробок. Как обновили Чуйский тракт перед новым туристическим сезоном

В прошлом году часть трассы расширили до четырех полос

17 апреля 2025, 11:45, ИА Амител

Чуйский тракт / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае завершили значительный этап модернизации одной из самых живописных дорог России – Р-256 "Чуйский тракт". На участке с 234-го по 258-й километр в Косихинском районе дорогу расширили до четырех полос. Общая длина обновленного участка составила 23 километра, из которых шесть километров были введены в эксплуатацию досрочно. Работы проводили в том числе и за счет средств, собранных с большегрузов через систему "Платон".

Расширение Чуйского тракта имеет особую значимость в туристический сезон, когда интенсивность движения достигает более 20 тысяч автомобилей в сутки. Новые полосы не только увеличили пропускную способность, но и повысили безопасность движения, значительно сократив время в пути.

На обновленном участке провели восстановление транспортно-эксплуатационных характеристик дороги, отремонтировали 20 водопропускных труб, смонтировали 3,5 км линии электроосвещения, а также установили четыре современные остановочные площадки с автопавильонами. Для предотвращения выезда на встречную полосу установили осевое барьерное ограждение, а возле поселка Украинского и райцентра Косиха появились удобные разворотные петли.

Работы на Чуйском тракте продолжаются. Так, до октября 2026 года должен быть отремонтирован участок дороги между 28-м и 33-м километрами (Новосибирская область). Стоимость контракта – 67 млн рублей.

Основную часть средств на ремонт Чуйского тракта выделяет федеральный бюджет. Важным источником пополнения Федерального дорожного фонда являются сборы с большегрузного транспорта через "Платон". Благодаря этому в Сибири за последние годы удалось обновить и отремонтировать значительное количество дорог, которые являются важными транспортными артериями для экономики страны.