Участок Чуйского тракта отремонтируют почти за 70 млн рублей

Подрядчика определят 9 апреля 2025 года

21 марта 2025, 12:00, ИА Амител

Дороги / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru

ФКУ "Сибуправтодор" ищет подрядчика для ремонта участка трассы Р-256 "Чуйский тракт" (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией). Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, начальная стоимость контракта – 67 млн рублей. Подрядчику предстоит восстановить участок дороги между км 28+863 и км 33+000. Приступить к ремонтным работам он должен сразу после подписания контракта. В соответствии с планом завершить их нужно к концу октября 2026 года.

При этом до реновации дороги победителю аукциона нужно установить временные дорожные знаки и разметку проезжей части, ограждающие и направляющие устройства, средства освещения, сигнализацию и прочее.